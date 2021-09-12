بدون ضمانات وبدون كفيل قسط تمويلك حتي 5 سنوات بمعدل ربح ثابت

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بدون ضمانات وبدون كفيل قسط تمويلك ، أحد الخدمات التمويلية التي يسعى إليها الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة بشروط سهلة وميسرة ، ومن أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات تمويلية تلبي جميع احتياجات العملاء بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب بنك سامبا ، حيث يقدم البنك عروض تمويلية متميزة لقطاع الأفراد وللشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة ، ويعمل بنك سامبا علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل من أجل القيام بدور ريادى وهام في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي. أهم مزايا تمويل بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية برنامج تمويلي لقطاع الأفراد مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يوفر بنك سامبا من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن وبدون ضمانات. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. يتميز تمويل بنك سامبا بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يتيح بنك سامبا في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية شراء المديونية. موافقة سريعة وفورية من بنك سامبا علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي البنك. يوفر البنك للعملاء تأمين تكافلي مجاني ، حيث يتم إسقاط الأقساط التمويلية المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي الكلي لاقدر الله. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل إضافي متاح لدى بنك سامبا ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل الأساسي. أهم الشروط للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات لدى بنك سامبا في المملكة العربية السعودية المواطن السعودي الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

عمر طالب التمويل السعودي الموظف في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، الاستفادة من تمويل بنك سامبا لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا ضمانات.

الراتب الشهري للموظف في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب أن يكون لا يقل عن 2500 ريال سعودي للاستفادة من المنتج.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يشترط أن تكون لا تقل عن شهر واحد لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن يكون عمره لا يقل عن 21 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الخاص يجب أن يكون لا يقل عن 3500 ريال سعودي للاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كفيل.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص يشترط أن تكون لا تقل عن 3 أشهر ، لإنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي بنك سامبا في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة بدون ضمانات وبدون كفيل قسط تمويلك حتي 5 سنوات بمعدل ربح ثابت - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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