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عمر شويل - جدة متى يصادف اليوم الوطني السعودي 1443 / 2021، نظراً لما يشغله هذا اليوم من اهمية لدى كل مواطن سعودي ففي الآونة الأخيرة كثر الحديث حول هذا اليوم كما أنه إجازة مدفوعة الأجر فشغل بال الكثير من الأفراد بإن يعرفوا أي يوم تُصادف هذه المناسبة المهمة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتحدث بإستفاضة عن هذا اليوم فتابعونا.

متى يصادف اليوم الوطني السعودي 1443 / 2021

من المعروف أن اليوم الوطني هو واحد من أهم المناسبات في المملكة؛ حيث أنه يوم مميز وينتظره الكثيرين كما أن الكثير من الإحتفالات تُقام في هذا اليوم إحتفالاً به في كافة أرجاء المملكة.

السبب وراء الأحتفال بهذا اليوم هو توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز عن طريق أسترداد مُلك وحكم عائلته كما كان في السابق قبل أحتلالها كما أنه ضم البلدان المجاورة للملكة وتم تغير أسمها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

يصادف اليوم الوطني يوم الخميس مما يجعل الإجازة ممتدة لثلاث أيام نظراً لإجازة الجمعة والسبت مما يجعلها إجازة ثلاثية رسمية لكافة الموظفين بجميع القطاعات سواء قطاع عام أو خاص.

فبذلك تكون إجازة اليوم الوطني توافق يوم الخميس الثالث والعشرون من شهر سبتمبر للعام الجاري 2021 و هو الموافق أيضاً ليوم السادس عشر من شهر صفر لهذا العام 1443 كما أن يومي الجمعة والسبت يُعدوا ضمن إجازة اليوم الوطني.

مواعيد إجازة اليوم الوطني السعودي 1443 – 2021

كما ذكرنا في المقدمة أن كثرة الحديث بشأن هذا اليوم أستدعى إلى بحث الكثيرين لمعرفة موعد إجازة هذا اليوم المميز والمقرر لهذا اليوم منح كافة العاملين في المملكة العربية السعودية إجازة مدفوعة الأجر كي يستمتعوا بأحتفالات هذا اليوم مع عائلاتهم وأصدقائهم وستكون الإجازة بدايةً من الثالث والعشرون إلى الخامس والعشرون من الشهر الجاري لهذا العام.

موعد عطلة اليوم الوطني السعودي 1443 – 2021 حسب التقويم الهجري



بالرغم من مرور واحد وتسعون عام على إحياء هذه الذكرى لهذا الحدث الكبير إلا أن السعوديين مازالوا حارصين على الأحتفال بهذا اليوم سنوياً وكل عام تكون فيه نوعية الإحتفال مميزة عن العام اللي يسبقه وبما أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قام بإعلان هذا اليوم إجازة رسمية فيوجد وقت لإظهار البهجة والإحتفال في كل منازل المملكة بهذا اليوم.

موعد هذا اليوم الذي ينتظره الجميع بالتقويم الهجري هو السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من صفر لهذا العام وبمناسبة هذا اليوم تتزين وتتجمل المملكة بالكامل للإحتفال بهذا اليوم.