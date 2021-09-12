شروط فتح حساب بنك الراجحي أون لاين وتوثيقه في ابشر وخطوات التسجيل

شروط فتح حساب بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية ،كما يعتبر بنك الراجحي واحدا من أكبر وأشهر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تنتشر فروع هذا البنك لتغطي كافة أرجاء المملكة، ويقدم بنك الراجحي عدد متميز من الخدمات أهمها خدمات فتح الحساب التي يلجأ الكثير من السعوديين داخل المملكة إلى القيام بها بهدف ادخار الأموال والحفاظ عليها من السرقة.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من المميزات كتمويل سيارات الراجحي وفتح حساب في بنك الراجحي يستلزم توافر عدد من الشروط من أهمها:

يجب ألا يقل سن العميل الذي يرغب في فتح حساب لدى مصرف الراجحي عن 18 عام.

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية ، ويمتلك بطاقة هوية شخصية سارية المفعول إذا كان من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يتوجب على العميل إدخال رقم جوال تابع للشركات الاتصالات

إضافة العنوان الخاص بالسكن على أن يكون داخل المملكة العربية السعودية.

ويستوجب على العميل الذي يرغب في فتح حساب في بنك الراجحي أن يكون مشترك في خدمة ابشر وذلك لمتابعة وإتمام عملية التوثيق بشكل ناجح.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي من خلال الإنترنت

فتح الحساب في بنك الراجحي بشكل إلكتروني أصبح من أكثر الأمور السهلة التي لا تحتاج إلى بذل الجهد أو التعب.

حيث يمكن للعميل أن يقوم بعمل حساب داخل مصرف الراجحي بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي، الخاص بمصرف الراجحي على الإنترنت والتسجيل من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم تعبئة وإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم،

ثم إدخال رقم الهاتف الجوال لإرسال رسالة التأكيد الخاصة يفتح الحساب.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

يتوجب على العميل توثيق رقم الجوال وربطه بالحساب الخاص بمصرف الراجحي.

الخطوات الأساسية لاستكمال التسجيل

هناك خطوة أساسية استكمال البيانات يجب أن يقوم بها العميل هي الاشتراك في خدمة أبشر.

بعد الانتهاء من إدخال وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح يقام إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل تحتوي على كافة البيانات الشخصية وتأكيد الحساب الخاص بالمستخدم في بنك الراجحي