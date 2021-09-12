تمويلات لموظفي القطاع الخاص الغير معتمدة من البنوك و أهم الشروط

تمويلات موظفي القطاع الخاص الغير مضافة من أماكن متعددة خاصة بالبنوك وأهم شروط الحصول على السيولة النقدية مع عملاء شركات القطاع الخاص، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء و الحصول على كل المستلزمات المالية اللازمة لهم، وللحصول على هذه القروض يجب توافر عدد من الشروط في العميل والتي سوف نشرحها لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، و يدور الحوار أيضا عن مزايا تلك التمويلات لموظفي القطاع الخاص.

شروط قروض موظفي الشركات الغير معتمدة

لابد أن يكون العميل المتقدم لطلب القرض حامل الجنسية السعودية.

ألا يقل راتب العميل عن 8000 ريال سعودي من موظفي شركات القطاع الخاص.

ينبغي أن يكون النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة في مجال أعمال المقاولات.

يجب أن لا تقل مدة انضمام العميل في الشركة التي يتبع لها عند طلب القرض عن ستة أشهر.

أن يكون لدي العميل سجل ائتماني لا يحمل أي تخلف و متأخرات في السداد.

يجب استلام رواتب العملاء من خلال كشوف المرتبات.

ألا يكون للعميل التزامات خاصة في ضمان تحويل الراتب.

يجب أن يكون نظام استلام الراتب.

يجب أن يكون العميل مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.

مزايا قروض موظفي الشركات الغير معتمدة

إليكم أبرز واهم مزايا القروض للموظفين في الشركات الغير معتمدة وهي كما يلي:-

يحصل العميل على أكبر مبلغ تمويلي متاح. القروض المقدمة متوافقة مع الشريعة الاسلامبة تقدم تلك القروض للفئات من الموظفين في الشركات الغير معتمدة في جميع جهات مدن المملكة العربية السعودية. النسبة المئوية للأرباح القروض للشركات الغير معتمدة غير قابلة للمنافسة ومميزة. يحصل العميل على مده سداد مرينة نسبيا تصل إلي خمس سنوات. لا يشترط في الحصول على هذه القروض للشركات أن تكون مضافة عند الجهات الخاصة بالتمويل مثل البنوك. من المتاح للشركات الغير معتمدة لدي البنوك تقديم أوراق الاعتماد إلي جهات التمويل للحصول على القرض و الاستفادة من الخدمات. طريقة استلام الراتب للعميل عن طريق التحويل. الحالات التي يمكن الأعفاء من سداد أقساط القرض هي حالة وفاة العميل أو حالة الإصابة بالعجز الكلى والدائم.

الأوراق اللازمة للحصول على القرض

عند استيفاء الشروط على العميل التي تمكنه من الحصول على القرض يجب إحضار عدة أوراق ومستندات لازمة للموافقة علي منح القرض من جهة التمويل والأوراق المطلوبة تكون كالاتي:-