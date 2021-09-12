شروط تمويل شخصي بالتقسيط من مصرف الراجحي السعودي

شروط الحصول علي تمويل شخصي بالتقسيط من مصرف الراجحي، فقد أصبح البحث عن افضل بنك يعطي تمويل شخصي هو أحد الأمور الهامة للكثير من المواطنين الذين يتواجدون داخل أراضي المملكة سواء سعوديين أو مقيمين، فمن خلال الحصول علي تمويل شخصي يستطيع كل شخص تحقيق أي حلم يسعى الي تحقيقه سواء كان هذا الحلم هو شراء منزل جديد أو شراء سيارة أو إقامة مشروع خاص به للاستثمار، أو أن يتم الحصول علي مبلغ التمويل من أجل سداد ديون والتزامات شخصية، وتتحقق جميع الأهداف والأحلام الشخصية من خلال مصرف الراجحي السعودي الذي يعتبر أفضل بنك مصرفي يصرف قروض شخصية للمواطنين والوافدين والمتقاعدين، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي بالتقسيط من مصرف الراجحي.

ما هي شروط مصرف الراجحي لصرف التمويلات الشخصية؟

يبحث البعض عن شروط التسجيل للحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي، فقد حدد البنك عدد من الالتزامات الهامة التي يجب توافرها في أي عميل لديه رغبة في الحصول علي التمويل من أي فرع من فروع المصرف، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يزيد العمر الخاص بكل عميل عن 60 عاماً للموظفين ولا يزيد عن 70 سنة للعملاء المتقاعدين عند دفع آخر قسط.

لابد وأن تكون جهة العمل الخاصة بكل عميل تندرج من بين الجهات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

ألا يقل دخل العميل للمواطن السعودي الموظف عن مبلغ 2,000 ريال ودخل العميل المتقاعد عن مبلغ 1,900 ريال.

ألا يقل دخل العميل الوافد والمقيم داخل المملكة عن 5,000 ريال.

ماذا يميز التمويل من مصرف الراجحي عن مصرف آخر؟

يتمتع القرض الشخصي من مصرف الراجحي ببعض المميزات المختلفة عن أي بنك آخر، ومن هذه المميزات: