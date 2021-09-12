إمكان| 2 مليون ريال أونلاين دون موافقة الكفيل

2 مليون ريال سعودي دون الحاجة لكفيل وأيضاً بالتقسيط المرن لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية حيث توفر إمكان تمويل شخصي إضافي يمكن طلب الحصول على القرض الإضافي من إمكان فى نفس تواجد تمويل شخصي آخر قائم ويتميز هذا التمويل الشخصي الإضافي بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة وأيضاً يتم احتساب نسبة استقطاع ربما تصل إلى 50%.

2 مليون ريال سعودي دون الحاجة لكفيل لدى شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل تقدم العديد من القروض التمويلية المميزة والتى تخدم مصالح العملاء المختلفة فتوفر الآن شركة إمكان تمويل شخصي إضافي لا يشترط لوجود كفيل ويتميز أيضاً بمزايا أخرى سوف نعرضها لكم الآن وهي

القرض الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الإضافي من إمكان بأنه متاح فى نفس وقت وجود تمويل اخر قائم.

يتميز أيضاً التمويل الإضافي من إمكان بأنه بنسبة استقطاع ربما تصل إلى 50%.

كذلك التمويل الإضافي من إمكان لا يحتاج لوجود ضامن.

شروط التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي الإضافي والذى به العديد من المزايا التي تناسب جميع احتياجات العملاء المختلفة ولكن هناك بعض الشروط والأحكام البسيطة التي لابد من توافرها من أجل الحصول على قرض إمكان الإضافي وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

ولابد أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل على راتب شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة.

بينما يحصل العميل المتقاعد على مبلغ تمويل شخصي ربما يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة فترات زمنية محددة لسداد التمويل تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 60 شهر.

طريقة طلب التمويل الإضافي من إمكان للتمويل

سهلت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية طلب الحصول على التمويل الشخصي الإضافي من إمكان حيث يستطيع المتقدم الحصول على التمويل من خلال تحميل تطبيق إمكان.