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كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد الصرف ، يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن عن طريقة الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة رقم 46 ، حيث اقترب موعد صرف مساعدة حساب المواطن والذي يوافق يوم العاشر من كل شهر ومن الممكن أن يتقدم أو يتاخر يوم ، إذا زامن ذلك اليوم عطلة رسمية ، وقد أصدرت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر أنه تم إيداع القيمة المالية للدعم في الحسابات البنكية المخصصة للمستفيدين وسيستمر إبداع الدعم المالي حتى يتم صرف جميع الدعم ، وارتفعت معدلات البحث للاستعلام عن الموعد المحدد لدفعة شهر سبتمبر ، وسوف نتعرف من خلال مقالنا علي كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر ، من خلال السطور التالية.
كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد الصرف
الكثير من الناس يحتاج إلى الاستعلام عن حساب المواطن لديهم ، ويمكن الاستعلام عن حالة طلبهم والدفعات المستحقة لديهم من خلال اتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.
- يقوم المتقدم بالضغط علي “حسابي”.
- الضغط على مربع الاستعلام.
- يتم تحديد خدمة الاستعلام عن رقم الهوية الوطنية.
- كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة أمامك.
- يقوم الشخص بالضغط على أيقونة الاستعلام.
موعد صرف حساب المواطن
تم إصدار حساب المواطن لإيداع الدعم المادي المخصص لشهر سبتمبر ، وتم الاتفاق على إيداعه صباح الجمعة ولكن عطلة نهاية الأسبوع تسببت في عدم إيداع الدعم المادي في الحساب البنكي المخصص لـ المستفيدين ، وبدأ الكثير منهم في تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن والاستعلام عن دفعة شهر سبتمبر للدفعة 46 ، وما زال الكثيرون لا يعلمون موعد صرف الدفعة 46 ، ويمكنك الاستعلام من صرف الدعم من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.
كيفية تحديث البيانات على حساب المواطن
يمكن تحديث البيانات على حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- الضغط على أيقونة “تفاصيل”.
- اضغط على “تحديث البيانات”.
- الضغط على “التالي”.
- ستفتح صفحة جديدة.
- قم بتحديث البيانات التي ترغب في تحديثها.
- الضغط على ” تأكيد” للتحقق من صحة البيانات.
- اضغط على “أرسل ” ، “طلب تحديث البيانات.
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