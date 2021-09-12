كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد الصرف ، يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن عن طريقة الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة رقم 46 ، حيث اقترب موعد صرف مساعدة حساب المواطن والذي يوافق يوم العاشر من كل شهر ومن الممكن أن يتقدم أو يتاخر يوم ، إذا زامن ذلك اليوم عطلة رسمية ، وقد أصدرت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر أنه تم إيداع القيمة المالية للدعم في الحسابات البنكية المخصصة للمستفيدين وسيستمر إبداع الدعم المالي حتى يتم صرف جميع الدعم ، وارتفعت معدلات البحث للاستعلام عن الموعد المحدد لدفعة شهر سبتمبر ، وسوف نتعرف من خلال مقالنا علي كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر ، من خلال السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد الصرف

الكثير من الناس يحتاج إلى الاستعلام عن حساب المواطن لديهم ، ويمكن الاستعلام عن حالة طلبهم والدفعات المستحقة لديهم من خلال اتباع الخطوات الآتية :

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

يقوم المتقدم بالضغط علي “حسابي”.

الضغط على مربع الاستعلام.

يتم تحديد خدمة الاستعلام عن رقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة أمامك.

يقوم الشخص بالضغط على أيقونة الاستعلام.

موعد صرف حساب المواطن

تم إصدار حساب المواطن لإيداع الدعم المادي المخصص لشهر سبتمبر ، وتم الاتفاق على إيداعه صباح الجمعة ولكن عطلة نهاية الأسبوع تسببت في عدم إيداع الدعم المادي في الحساب البنكي المخصص لـ المستفيدين ، وبدأ الكثير منهم في تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن والاستعلام عن دفعة شهر سبتمبر للدفعة 46 ، وما زال الكثيرون لا يعلمون موعد صرف الدفعة 46 ، ويمكنك الاستعلام من صرف الدعم من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

كيفية تحديث البيانات على حساب المواطن

يمكن تحديث البيانات على حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات الآتية: