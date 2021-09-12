كيفية التقديم في منصة احسان 1442 للحصول علي المساعدات وخطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة كيفية التقديم في منصة احسان، تلك المنصة الخيرية التي تم انطلاقها بهدف تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء من خلال تجميع التبرعات عبر المنصة، والتي تتيح إلى الراغبين حول العالم التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر سلسلة فقرات سهلة للغاية، كما تتميز المنصة بالتيسير علي الراغبين في تقديم التبرعات في أي وقت وأي زمان.

يذكر أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد تبرع لمنصة إحسان أمس بمبلغ يصل إلي 10 مليون ريال سعودي من أجل زيادة مدخرات اعمال الخير، ويأتي هذا التبرع هو الثاني لولي العهد السعودي بعد أن تبرع بنفس القيمة المالية في شهر رمضان في العام الهجري الماضي، ليصل تبرعات المنصة إلي مليار ريال سعودي حتي الآن.

أهداف منصة احسان

تهدف منصة احسان علي تقديم العديد من الخدمات والتي من أبرزها التالي:



تعزيز قيم العمل الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

زيادة رفع موارد القطاع الغير ربحي.

تسهيل الفرص علي الباحثين عن عمل الخير.

مساعدة القطاع الغير ربحي.

مساعدة الفقراء والمحتاجين.

كيفية التقديم في منصة احسان 1442



لكي تقدم في منصة إحسان عليك في البداية التسجيل أولا في المنصة الإلكترونية وفتح حساب جديد من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط ehsan.sa .

. الضغط علي الصفحة الرئيسية ومنها الضغط علي الأيقونة الموجودة باليسار الخاص بتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الاسم كامل.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني.

قم بتسجيل رقم الجول.

قم بتسجيل رمز التحقق.

قم بالضغط علي إنشاء حساب جديد.

المستفيدين من منصة احسان

تم تأسيس منصة احسان بهدف تقديم التبرعات للمحتاجين في كافة أنحاء المملكة وخاصة من يعانون من ظروف مالية سيئة علي سبيل المثال الطلاب الراغبين في الحصول علي المصاريف الدراسية أو الأرامل أو الأيتام أو من يرغب في الحصول علي العلاج أو ما شابه ذلك، تم انطلاق هذه الحملة الخيرية الوطنية يوم السادس عشر من أبريل 2021 وفي نفس اليوم تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي بهدف الدعم علي المحتاجين، وبعدها تزايد حملة التبرعات في المنصة، كما يمكنك التعرف علي كيف استفيد من منصة احسان.

طريقة التبرع في منصة احسان

يمكنك المساهمة في منصة احسان بأكثر من طريقة الطريقة الأولي هي إرسال رسالة قصيرة علي رقم 5005 من جوالك للمساهمة في العمل الخيري كما يمكنك المساهمة والتبرع عن طريق الدخول علي موقع احسان بعد أن قمت بالتسجيل كما في الفقرة السابق شرحها في اعلي المقال ثم اتبع التالي:

التوجه إلي رابط منصة احسان الخيرية. الضغط علي مشاريع. كتابة مبلغ التبرع في المكان المخصص له. الضغط علي التبرع الآن. تحديد طرق الدفع. يمكنك تحديد المرسل ألية أيضا التبرع من خلال تسجيل بيانات الراسل والمرسل ألية. في الختام الضغط علي إرسال.

كيفية دفع الزكاة عبر منصة احسان

يتساءل الملايين في المملكة العربية السعودية عن ألية دفع زكاة الفطر المبارك من خلال منصة احسان الخيرية وماهو حكم دفع الزكاة عبر هذه المنصة، ورد الشيخ سليمان الماجد عبر برنامج الجواب الكافي عن جواز سداد الزكاة عبر منصة أحسان، فيما يمكنكم اتباع خطوات دفع الزكاة في أحسان عبر تسجيل الدخول واختيار أيقونة دفع الزكاة.

رقم التواصل مع منصة احسان

أتاحت منصة أحسان لكل الراغبين في تقديم أو الحصول علي المساعدات رقم مجاني للتواصل مع فريق الدعم الفني للتعرف علي المزيد من المعلومات حول ألية التقديم أو التسجيل أو ما دون ذلك عن طريق الاتصال بالرقم التالي (8001247000) كما يمكنك إرسال رسالة قصيرة من هاتفك عبر هذا الرقم توضح فيها مشكلتك، كما يمكنك أيضا التواصل مع المنصة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني المخصص عبر رابط منصة احسان.

وصلنا معكم إلي ختام كيفية التقديم في منصة احسان 1442 للحصول علي المساعدات وخطوات، ونرحب بجميع تعليقاتكم.