شروط بنك التنمية الاجتماعية سيارات 1443 وطرق الاستعلام

شروط بنك التنمية الاجتماعية سيارات 1443 من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها، حيث يقوم البنك بتوفير إمكانية الحصول على سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2021 للعملاء، إلى جانب توافر بعض الخدمات الهامة الأخرى والتي يمكن التعرف عليها من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط بنك التنمية الاجتماعية سيارات 1443.

شروط بنك التنمية الاجتماعية سيارات 1443

تم وضع شروط بنك التنمية الاجتماعية سيارات 1443 للتأكد من أهلية المتقدم للحصول على التمويل وتوفير عمل مناسب له، وتتلخص شروط الحصول على تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي:

يجب أن يكون الراغب في التمويل من السعوديين.

يتم منح التمويل للأفراد بداية من عمر 20 عامًا وبحد أقصي 60 عامًا.

لا يتم منح التمويل في حالة كان المتقدم مدينًا لبنك التنمية بأي قروض أخري.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على التمويل عن 14 ألف ريال سعودي.

أن يقوم الراغب في التمويل بتوفير ضمان مقابل حصوله على التمويل.

يتم منح تمويل السيارات من بنك التنمية لمدة أقصاها 60 شهرًا.

يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية.

يجب ألا يكون على المتقدم أي من المخالفات المرورية.

طريقة الحصول على قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها لتقديم طلب الحصول على التمويل من خلال البنك وهي:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر استخدام حساب النفاذ الوطني، أو البدء في إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل البيانات لإنشاء حساب جديد للعميل يتم إرسال رسالة نصية بها رمز التفعيل الخاص بالحساب.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض البيانات ليتم تقديم طلب تمويل السيارات.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم تحديد موعد للعميل لكي يتم إرسال الأوراق والمستندات الخاصة به عبر البريد.

يقوم البنك بمراجعة الطلب والأوراق والتأكد من أهلية المستخدم ومن ثم يتم إيداع المبلغ إلى الحساب الخاص به.

بنك التنمية الاجتماعية استعلام

يمكن للعملاء التواصل مع البنك والاستعلام عن الخدمات والقروض المقدمة عبر الرقم 920008002، أو الدخول إلى صفحة البنك ومن ثم تسجيل دخول العميل إلى الحساب الخاص به والتوجه إلى الإجراءات لمعرفة حالة الطلب باستخدام رقم الطلب.