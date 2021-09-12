نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية والمستفيدين من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية التي يتساءل عليه الكثيرون في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء العالم العربي من قبل المواطنين من المساهمة في حملة التبرعات أو الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها إلي الكثير من الفئات المستحقة للدعم وخاصة في ظل هذه الأيام المباركة، التي تتزايد فيها أعمال الخير وخاصة في هذا الشهر الكريم، أبرز مساهمات تلك المنصة مساندة الفقراء والشباب الراغب في الزواج ودعم الأرامل والمطلقات ومحدوي الدخل، كما توفر بعض الوظائف للمحتاجين.

فيما يمكن للمواطنين والمقيمين استخدام هذه المنصة الإلكترونية في دفع زكاة الفطر المبارك أو زكاة المال من خلال التسجيل في المنصة واختيار أيقونة دفع الزكاة، ويمكنكم الحصول علي العديد من المساعدات من هذه المنصة الإلكترونية عبر فريق الدعم الفني الذي يمكنكم الاتصال به علي مدار الساعة عن طريق الرقم التالي (8001247000).

منصة إحسان

يقوم بالأشراف علي تلك المنصة جهات حكومية متعددة في المملكة لضمان وصول التبرعات إلي مستحقيها وضمان الشفافية والنزاهة، والتي تغطي العديد من الجوانب الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي أبرزها المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية بالإضافة إلي المجال الاقتصادي والبيئي والكثير من المجالات الأخري، مع بدء انطلاق فعاليات تبرعات منصة إحسان الخيرية قام ولي العهد بالتبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي فيما تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 20 مليون ريال سعودي لدعم المحتاجين والفقراء.



رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية

لكي تتمكن عزيزي القارئ الاستفادة من خدمات منصة إحسان في رعاية الأيتام والأرامل والسجناء والكثير من الخدمات والمزايا الأخري، عليك بتسجيل بعد البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك في منصة إحسان عن طريق الدخول إلي رابط منصة ehsan.sa، ومنها عليك بالنقر على تسجيل مستخدم جديد في المنصة الإلكترونية وإضافة رقم هاتفك السعودي والبريد الإلكتروني الخاص بك وبعد الانتهاء من عمليات تسجيل البيانات يمكنك الدخول على الدخول على منصة إحسان كمستفيد.



طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442

أتاحت الحملة الوطنية للعمل الخيري لكافة الأشخاص من داخل أرض الحرمين الشريفين أو من خارجها التسجيل في منصة إحسان عبر إتباع النقاط التالية:

الدخول علي الرابط الرسمي منصة إحسان. الذهاب إلي علامة التسجيل أعلي الصفحة الرئيسية. النقر على إنشاء حساب جديد. إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. أهم البيانات المطلوبة (الاسم، الايميل، رقم الهاتف، رمز التحقق). النقر في النهاية علي إنشاء حساب جديد.

شروط التقديم في منصة احسان 1442

تعد منصة احسان من ابرز المنصات المتخصصة في تقديم الأعمال الخيرية والمساعدات لكافة أفراد المملكة والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي من أهمها الاستحقاق من محدوي الدخل أو الفقراء واليتامى والمساكين وبعض الفئات الأخري، حيث يتمكن لأي شخص من أي مكان التسجيل في المنصة بشرط توافر طرق دفع لكي يتمكن من إرسال التبرعات والمساعدات.

طريقة حساب الذكاة في منصة إحسان الخيرية

تتيح منصة إحسان الخيرية لكافة المواطنين التعرف على قيمة الذكاة من خلال الدخول على رابط منصة إحسان الخيرية وتحديد أنواع الذكاة والمبلغ المراد التبرع به والضغط على حساب الذكاة وبعد ذلك عليك بتحديد طرق الدفع المتاحة والتي أبرزها الماستر كارد، وبطاقات الفيزا، وبطاقات مدي والتي تتيح التبرع أو دفع الذكاة من أي مكان عن طريق عدة خطوات بسيطة.

ماذا تقدم منصة إحسان

تشكل منصة إحسان دور محوري في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في تغطية وتدعيم التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد وغيره من المجالات الأساسية في المملكة فضلا عن توفير مبالغ مالية كبيرة يتم تنفيذ مشاريع لكفالة الايتام ومساعدة المحتاجين والفقراء وإيجاد مصادر دخل للأسر، فضلا عن مساعدة أسر السجناء المالية.

نذكر زوارنا الكرام أننا في انتظار تعليقاتكم للرد عليها خلال الساعة عبر فريق الدعم وذلك بعد أن انتهينا من توضيح رابط منصة احسان 1442 للتبرعات والمساعدات الخيرية.