نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمواطن والمقيم بأقل راتب 2000 ريال فقط بإجراءات سريعة في المقال التالي
يوفر بنك سامبا قرض شخصي لكلاُ من المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وفق عدد من الضوابط والأحكام التي حددها بنك سامبا، ففي ذلك التقرير نوضح لكم ما هي الشروط والحكام التي يطلبها البنك؟
تمويل شخصي من سامبا للمواطن والمقيم
يقدم بنك سامبا الإسلامي تمويل شخصي تابع لأحكام وقوانين تعاليم الإسلام دون مخالفتها، حيث يقدم البنك التمويل بدون اي ضمانات وبأقل راتب وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث يقدم البنك ذاك التمويل للمقيم أيضاً ولا يقتصر الحصول عليه للمواطن السعودي فقط، فبنك سامبا يشتهر في المملكة العربية السعودية بخدماته المميزة، حيث يقدم مجموعه من الحلول التمويلية السريعة والميسرة في فترة سدادها للتسهيل علي العميل، كما يتم إنهاء الاجراءات سريعاً، كما يقدم عدد من الخدمات المصرفية وأيضاً الإتمانية المتعددة، ويقدم البنك أيضاً مجموعة من التمويلات العقارية بفترة سداد ربما تصل فترة سدادها الي 30 عاماً، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها البنك كعمل خيري كتمويل الخير الذي يقدمه بدون فوائد، وأيضاً خدمة حساب الخير الجاري وبيت الخير، كما يقدم البنك تمويل شخصي بدون كلفة أجل كمنتج من المنتجات الخيرية، فالمعرفة المزيد من الخدمات المقدمة من بنك سامبا تفصلياً، أو الاستفسار عن أمراً ما يرجي التواصل علي الرقم الأتي: 8001242000.
شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون ضمانات من بنك سامبا
- يقدم بنك سامبا القرض الشخصي للسعودين بالشروط الآتية: أن يكون المواطن المتقدم عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاماً وذلك إذا كان عاملاً بالقطاع الحكومي، ولا يقل عن واحد وعشرون عاماً إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص، كما يلزم أن لا يقل الدخل الشهري عن 2500 ريال إذا كان عاملاً بالقطاع العام، ولا يزيد عن 3500 ريال إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص، ويشترط أيضاً أن لا تقل مدة خدمة العمل عن شهر للقطاع العام وثلاثة أشهر للقطاع الخاص.
- يقدم بنك سامبا القرض الشخصي للمقيمين بالمملكة بالشروط الآتية: أن لا يقل عمر العميل كحد أدني عن واحد وعشرون عاماً ومدة التحاقه بالعمل لا تقل عن عاماً كاملاً، كما يلزم أن لا يقل الدخل الشهري عن 5 الالاف ريال.
- يقدم بنك سامبا القرض الشخصي للمتقاعدين بالشروط الآتية: أن لا يقل عمر العميل عن 40 عاماً ولا يقل الراتب عن 2000 ريال، كما يجب أن يكون مشترك في برنامج التقاعد.
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