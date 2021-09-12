تمويل شخصي للمواطن والمقيم بأقل راتب 2000 ريال فقط بإجراءات سريعة

يوفر بنك سامبا قرض شخصي لكلاُ من المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وفق عدد من الضوابط والأحكام التي حددها بنك سامبا، ففي ذلك التقرير نوضح لكم ما هي الشروط والحكام التي يطلبها البنك؟

تمويل شخصي من سامبا للمواطن والمقيم

يقدم بنك سامبا الإسلامي تمويل شخصي تابع لأحكام وقوانين تعاليم الإسلام دون مخالفتها، حيث يقدم البنك التمويل بدون اي ضمانات وبأقل راتب وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث يقدم البنك ذاك التمويل للمقيم أيضاً ولا يقتصر الحصول عليه للمواطن السعودي فقط، فبنك سامبا يشتهر في المملكة العربية السعودية بخدماته المميزة، حيث يقدم مجموعه من الحلول التمويلية السريعة والميسرة في فترة سدادها للتسهيل علي العميل، كما يتم إنهاء الاجراءات سريعاً، كما يقدم عدد من الخدمات المصرفية وأيضاً الإتمانية المتعددة، ويقدم البنك أيضاً مجموعة من التمويلات العقارية بفترة سداد ربما تصل فترة سدادها الي 30 عاماً، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها البنك كعمل خيري كتمويل الخير الذي يقدمه بدون فوائد، وأيضاً خدمة حساب الخير الجاري وبيت الخير، كما يقدم البنك تمويل شخصي بدون كلفة أجل كمنتج من المنتجات الخيرية، فالمعرفة المزيد من الخدمات المقدمة من بنك سامبا تفصلياً، أو الاستفسار عن أمراً ما يرجي التواصل علي الرقم الأتي: 8001242000.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون ضمانات من بنك سامبا