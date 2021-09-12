التمويل التكميلي من الأهلي ومعرفه اهم مميزاته وشروطه للسعوديين والمقيمين

التمويل التكميلي من الأهلي من اهم التمويلات الحديثة التي تم إطلاقها للمواطنين والمقيمين. كما اعلن عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه تويتر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا وحديثا عن عده برامج وتمويلات وعروض مثل عروض التمويل العقاري الجديد من البنك الأهلي ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول عليها. كما تم الإعلان أيضا عن عروض التمويل الشخصي الجديدة بالمملكة من البنك الأهلي وكيفيه الحصول عليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه ومميزاته. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الحصول علي التمويل وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

التمويل التكميلي من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل والذي يمكن لكلا من المواطنين السعوديين والمقيمين بالحصول عليه وذلك بعد سداده 20% من التمويل الشخصي القائم. والذي يوفر جميع احتياجات ومتطلبات الحياه التي تواجههم من شراء سياره أو شراء منزل أو لسد ديون أو دفع مصاريف المدارس. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن مميزات التمويل التي يحصل عليها العميل والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن تسديد التمويل القائم والحصول علي التمويل التكميلي أيضا.

الموافقة الفورية والسهلة من قبل البنك.

أقساط شهريه ميسره وتصل مدتها إلي 5 سنوات.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

التامين في حالات العجز والوفاة لا قدر الله حسب ببوليسه التامين.

شروط التمويل

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن اهم الشروط والمتطلبات الخاصة بالتمويل لكي يتم الحصول عليه بسهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة.

القطاعات المتاحة الحكومي والخاص من الشركات المعتمدة والغير معتمده التي تحول مرتبات موظفيها إلي البنك.

حد ادني المرتبات 3000 ريال للسعودي أما المقيم 4000 ريال.

الحد الأدنى لخدمه العمل شهر للسعودي في الحكومي و 3 شهر للسعوديين في الشركات وسنه للسعودي والمقيم في القطاع الخاص.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 ريال ويصل إلي 1500000 ريال.

يجب أن يكون عمر العميل 18 عام للسعودي أما 22 سنه للمقيم ولا يزيد عن 60 عام والمتقاعدين حتي 75 عام.

كيفيه الحصول علي التمويل التكميلي

كما تم الإعلان عن طرق الحصول علي التمويل عن طريق زياره احد فروع البنك بالمملكة . أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: