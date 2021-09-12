نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500 ألف ريال تمويل سداد المديونية بدون كفيل وتسديد أول قسط بعد عام في المقال التالي
قرض خاص بالمحتاجين المديونين 500.000 ريال بدون كفيل وفترة سداد مرنة، فقد يقدم التمويل من احد البنوك بالمملكة والتي تسعي مستمرة في توفير جميع الخدمات التمويلية سواء أن كانت التمويلات عقارية أو تمويل لسيارة كما يتوفر مختلف التمويلات النقدية التي تصل بمختلف المبالغ التي يبحث عنها المواطنون، من التمويلات التي تقدم من اجل مساندة المواطنون، تمويل الشباب بدون وظيفة وإعطاء مهلة سداد بعد عام، ومن خلال مقالنا نقوم بتوضيح جميع خصائص التمويل الشروط، التقديم، المستندات، مزايا التمويل.
طريقة التقديم علي التمويل الشخصي التي يصل بقيمة 500 ألف ريال
يقدم التمويل من مصرف الراجحي السعودي التي يقدم افضل التمويلات الشخصية للمواطنين وبمبالغ مالية مميزة تتناسب مع جميع الفئات العمرية وتمويل بأطول فترة سداد تصل إلى 240 شهرا بقيمة مالية كبيرة وبدون كفيل، وسوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الخاص بالمديونين.
- تعبئة نموذج البيانات والمعلومات كالاسم والعمر والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
- يتوجب تقديم صورة من الهوية الوطنية، وتعريف الراتب الشهري.
- يمكنك التقديم من خلال الدخول علي الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي.
500 تمويل المديونية بدون كفيل
يقدم تمويل المديونية للمواطنين من خلال مصرف الراجحي بالمملكة السعودية، والتي يسعى دائما لإرضاء عملائه وتوفير لهم افضل الخدمات التمويلية التي تتناسب معهم ومع أحوالهم المادية وإعطاء لهم فرصة سداد التمويل بالتقسيط المريح، والتي يقدم التمويل بأفضل قيمة مالية تصل 500 ألف ريال سعودي ويمتاز القرض انه إسلامي، حيث انه يتفق احكام الشريعة الإسلامية، فقد يخصص التمويل للعملاء المحتاجين لحصولهم عليه، للمديونين التي يعد الدخل الشهري الخاص بهم محدود وعاجزين إن سد ديونهم، لذا يتوفر لهم التمويل وبقيمة مالية مميزة يمكنهم من خلالها سد الديون وتلبي جميع احتياجاتهم، حيث يمتاز التمويل أيضا انه بدون كفيل وبدون ضمانات.
تعرف علي احكام التمويل الشخصي
- يتوفر التمويل لمن لا يقل عمرهم عن عشرون عام عند التقديم ويتوجب أن لا يزيد عمر العميل المتقدم عن ستون عام.
- عند تقديم العميل المتقاعد يشترط أن لا يقل عن سبعون عام.
- الراتب الشهري لا ينقص عن 200 ريال سعودي.
- تقديم خطاب بتوضيح بتوضيح مدة العمل للمتقدم.
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