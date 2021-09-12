دعم ريف للاسر المنتجه .. شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443

دعم ريف للاسر المنتجه هى منصة تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية، وتهدف ‏هذه المنصة إلى تقديم المساعدات والدعم لدى صغار المزارعين، والأسر المنتجة ‏وربات البيوت في المملكة العربية السعودية، ودعم أنشطة أخرى تتعلق بالزراعة ‏وتهدف لرفع المستوى الاقتصادي لفئة المزارعين وربات البيوت والعاطلين.‏

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف للاسر المنتجه ‏

يوجد العديد من الشروط لكي يصل الدعم إلى مستحقيه وهي كالاتي: ‏ يجب أن يكون المستفيد من هذا البرنامج لديه الجنسية السعودية.‏ يستثنى شرط الجنسية لمن لدية بطاقات التنقل.‏ ألا يتعدى المتقدم للدعم الاستفادة بثلاث برامج من قبل الدعم المادي.‏ ألا يتجاوز المتقدم 54 ألف ريال سعودي من مبلغ الدعم المالي على مدار ‏السنه.‏ ألا يقل المستفيد من الدعم عن عمر أقل من 20 عامًا. ألا يتجاوز دخل المستفيد عن 6000ريال سعودي شهريًا.‏ إحضار وثيقة للعمل الحر شرط أساسي للتسجيل في هذا البرنامج.‏ يجب أن تكون الوثيق معتمدة من وزارة الموارد البشرية.‏ يجب الالتزام بالقواعد والشروط الصحية والفنية.‏ عدم التحاق المتقدم بوظيفة في القطاع العام أو الخاص بالمملكة العربية ‏السعودية.‏ يجب أن يكون لدى المستفيد حساب بنكي ليتمكن من التسجيل عبر المنصة.‏

خطوات التقديم في برامج الدعم الريفي

يقوم المستفيد في برنامج الدعم الريفي إلى الالتزام بالخطوات وهي كالاتي:‏ يجب تسجيل حساب على المنصة.‏ الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية.‏ يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة التقديم التي توجد أسفل البرنامج.‏ يجب ملئ كافة البيانات المطلوبة.‏ إدخال كافة البيانات للمنطقة.‏ يقوم المستخدم برفع كافة البيانات على الموقع.‏ يضغط المستخدم على كلمة تقديم.‏ يقوم الموقع الالكتروني بإخطار العميل بنجاح العملية لارسال الطلب.‏

‏ التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 ه‍‏

يعتبر دعم ريف للاسر المنتجه هو برنامج بخطوات بسيطة وبشكل الكتروني، وتكون ‏النسبة 10% من رأس المال المسجل في البرنامج، وهذا الدعم يستهدف مساعدة ‏العاطلين وربات البيوت وتحسين معيشتهم. ‏

دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443 ‏

يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج المشهورة في المملكة العربية السعودية والخطوات ‏كالاتي:‏

يقوم المستخدم بزيارة الموقع الرسمي.‏ إدخال البيانات من خلال المتقدم.‏ كتابة الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.‏ ننقر على تسجيل دخول للبوابة.‏ ثم النقر على تقديم لكي يتم رفع البيانات على المنصة.‏ يتم رفع البيانات للعميل ويتم دراستها والانتظار لمدة شهرين سواء الرد كان ‏للموافقة أو الرفض.‏

بهذا نكون وضحنا لكم كل التفاصيل لبرنامج دعم ريف للاسر المنتجه وهذا ‏البرنامج مخصص لربات البيوت والعاطلين ووضحنا أيضًا طريقة التسجيل ‏والخطوات.‏