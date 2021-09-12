نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي 1443 وطريقة تسجيل دخول الطالب والمعلم وحضور الحصص المدرسية في المقال التالي
رابط منصة مدرستي 1443 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن هذه المنصة بشكل كبير في هذه الأيام وذلك لأن تلك المنصة تعد واحدة من ضمن أهم المنصات التعليمية التي تستخدم في مراحل التعليم المختلفة بالمملكة العربية السعودية وخاصة بعد توقف المدارس نتيجة لفيروس كورونا المستجد.
رابط منصة مدرستي 1443
منةص مدرستي هي عبارة عن منصة تعليمية في السعودية حيث أنها عبارة عن الواقع الأفتراضي للمدرسة ولكن علي شبكة الأنترنت وذلك لأن المنصة توفر للطلاب مختلف الخدمات التعليمية في شكل رقمي حيث أنها تساعد الطالب في حضور الحصص التعليمية وأيضاً القيام بالتحدث مع المعلم أثناء الشرح من اجل أن يوصل المعلومة الكافية للطالب، بالأضافة إلي تقديم الكثير من الاختبارات علي تلك المنصة والتي تساعد في قياس مستوي الطالب في العديد من المواد الدراسية.
تسجيل دخول منصة مدرستي
يجب أن يقوم الطالب أو المعلم أو ولي الأمر بعملية تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية من أجل الدخول علي الخدمات التي تقدمها حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم الخاص بحاسبك في نظام نور.
- تكتب رقم السر الخاص بحساب نظام نور.
- بعد ذلك تكتب رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الدخول.
- يتم توجيهك إلي لوحة التحكم الخاصة بالمنصة.
رابط منصة مدرستي 1443 لحضور الحصص الدراسية
يتم حضور الحصص المدرسية في الفترة الحالية علي منصة مدرستي التعليمية حيث يمكن للطالب أن يدخل للمنصة عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:
- الأنتقال إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم في المكان المخصص له.
- تكتب رقم السر ثم رقم التحقق البشري.
- النقر علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة جدول الحصص الدراسية.
- تقوم باختيار الحصة التي ترغب في حضورها من قائمة الحصص.
- بعد ذلك تقوم بتأكيد الحضور ثم الضغط علي زر حضور الحصة.
- يتم توجيه الطالب إلي صفحة اخري بها الحصة المدرسية.
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