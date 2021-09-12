تعرف على طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية 1443 ehsan.sa

التسجيل في منصة إحسان الخيرية، تعتبر منصة الإحسان الخيرية من أفضل المنصات الإلكترونية التي ازداد البحث عنها مؤخرا في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية وتعمل على تقديم الخدمات الخيرية والدعم المالي والتي يهتم بها أصحاب الدخل المحدود حيث تعتبر من أفضل الخدمات الهامة التي تقوم بتقديمها المملكة السعودية من خلال خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي تهتم دائما بالعمل على تطوير العمل الخيري، لهذا سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية 2021 ehsan.sa

يمكنكم الآن معرفة أهم خطوات تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية الإلكترونية التي تم إطلاقها من خلال خادم الحرمين الشريفين، والذي تقوم بتقديم العمل الخيري لبعض الفئات واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى نقوم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية ثم الضغط على تسجيل بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

في الخطوة التالية يتم إضافة البيانات الخاصة بهذا المستخدم بشكل صحيح والتي تتضمن البريد الإلكتروني والاسم.

بعد ذلك نقوم بإضافة رقم الهاتف ثم أضافه الرمز والضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بتنشيط الحساب الخاص بك من خلال تسجيل الدخول على البريد الإلكتروني الخاص بك حتى تتمكن من التأكد من الدخول إلى منصة إحسان الخيري، والتبرع في منصة إحسان العمل الخيري.

رابط تسجيل دخول منصة إحسان الخيرية 2021

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية إذا كان لديك حساب من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة إحسان ثم تضيف رقم الجوال الخاص بك بعد ذلك أبد بكتابة رمز التحقق. بعد ذلك تقوم بإنشاء رمز التحقق وتكون بإضافته ثم الذهاب إلى الموقع تمكنك من معرفة الخدمات المقدمة من خلالها.

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية