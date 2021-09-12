نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة دعم منسوبي التعليم من منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سكني الرقمية التابعة لوزارة الإسكان السعودي مبادرات دعم سكنية عديدة للمواطنين السعوديين من خلال موقعها الإلكتروني علي الإنترنت ، ببوابة الدعم السكني منصة سكني وزارة الإسكان مبادرة جديدة لدعم منسوبي وزارة التعليم بقرض حسن ، واليوم نعرض لكم عرض تفصيلي عن مبادرة دعم منسوبي التعليم من منصة سكني ، والمبادرة عبارة عن قرض مالي حسن بقيمة أولية 10 بالمائة من قيمة المسكن المالية بما لا يزيد علي 95 ألف ريال ، وتهدف المنصة بهذه المبادرة إلي تسهيل تملك منسوبي وزارة التعليم المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان ، بما في ذلك قرض عقاري مشمول بالدعم بقيمة تصل إلي نصف مليون ريال ، ويستهدف الدعم مستفيدي وزارات الإسكان والتعليم وصندوق التنمية العقارية ، وتصل قيمة القرض لحدود النصف مليون ريال سعودي ، ويستطيع غير منتسبي وزارة التعليم التعرف علي مبادرة الحجز في الإسكان التنموي من وزارة الإسكان.

مميزات مبادرة دعم منسوبي التعليم من منصة سكني

تقدم مبادرة دعم سكني لمنسوبي وزارة التعليم السعودي مجموعة من المميزات لمنسوبي التعليم عبر برنامج سكني ، و التي نعرضها لكم من خلال فقرتنا التالية :

قيمة مالية للقرض تصل إلي نصف مليون ريال سعودي. إمكانية تخفيض القيمة الخاصة بالدفعة المقدمة من 10 إلي 5 بالمائة بما لا يزيد علي 40 ألف ريال. ميزة تخفيض الرسوم الإدارية لدي العديد من جهات التمويل. تقديم العديد من العروض التمويلية من الجهات المختلفة علي هامش الربح الخاص بالقرض. تقيم منصة سكني معارضها بمقرات الوزارة. يتاح عروض إضافية علي الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بمشاريع الوزارة المختارة.

وذلك بالاضافة للعديد من المميزات من منصة سكني وزارة الإسكان للتمويل في مبادرة دعم منسوبي التعليم عبر برنامج مبادرة الدعم السكني أو دعم منسوبي التعليم عبر برنامج سكني الإسكان أو الدعم السكني لمنسوبي التعليم عبر سكني في مقر وزارة التعليم بالرياض

مزايا منسوبي وزارة التعليم من سكني

تتيح المنصة علي برنامج الدعم مجموعة من المزايا الخاصة بمنسوبي وزارة التعليم علي وجه الخصوص وهي :

يتم تقديم قرض مالي إضافي بقيمة تصل إلي 95 ألف ريال بحد أقصي 10 بالمائة من قيمة العقار ، وذلك في حال شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق خلال عرض القرض العقاري ، ويتم تسديد القرض البالغ 500 ألف ريال علي قيم شهرية ويتم تخصيص قيمة الدفعة المالية الـ 10% وفق الجدول التالي :

عمر المستفيد المبلغ الأقصى الدعم جهة العمل من 40 إلي 44 عام 75 ألف ريال وزارة التعليم من 45 إلي 49 عام 85 ألف ريال وزارة التعليم من 50 عام وأكبر من ذلك 95 ألف ريال مدني أو متقاعد

ويمكن التقديم علي العرض لمنسوبي التعليم من خلال صفحة المبادرة من منصة سكني بالضغط علي قدم طلبك من أسفل الصفحة.