نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان وإجمالي التبرعات بعد دعم بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي 1443، في المقال التالي

منصة إحسان وإجمالي التبرعات بعد دعم بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي 1443، منصة إحسان هى منظومة خيرية تم إصدارها بناءًا على الأمر السامي الصادر بتاريخ 13/08/1441ه‍، وتقوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالإشراف على المنصة، وتقوم المنصة باستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي للتعظيم من أثر الخدمات التنموية والمشاريع وذلك من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة بعمل شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الأعمال الخيرية المختلفة، وجاءت منصة إحسان ضمن خطة ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفع مساهمه القطاع الغير ربحي، وإنشاء وطن طموح، وتقوم منصة إحسان برعاية الأيتام والرعاية الصحية وذلك من خلال جمع التبرعات بشكل إلكتروني، أما عن إجمالي قيمة التبرعات فقد بلغ إجمالي الدعم مليار ريال سعودي وذلك بعد دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنصة بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي، مما يساهم في تمكين المنصة من تحقيق الكثير من أهدافها الخيرية. أهداف منصة إحسان الخيرية التعزيز من قيم الانتماء للوطن والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.

التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز نفعها.

تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.

تمكين القطاع التنموي والغير ربحي وتوسيع أثره.

رفع مستوى الشفافية للعمل الخيري والتنموي. خطوات التسجيل بمنصة إحسان كمستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان الخيرية.

الخيرية. الضغط على كلمة تسجيل الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

يتم الدخول على الصفحة المخصصة للتسجيل.

الضغط على إنشاء حساب.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال واسم المستخدم والبريد الإلكتروني.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له والذي تم إرساله عبر الجوال الذي تم تسجيله.

الضغط على كلمة تسجيل حساب. أهم مميزات منصة إحسان تغطي المنصة العديد من جوانب العمل الخيري في المجالات المتنوعة.

تتميز المنصة بالتبرع من خلالها بكل سهولة وفي أي وقت وأي مكان وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتبرع.

تحقيق أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات.

تحرص المنصة دائما على تزويد المتبرعين بتقارير توضح أثر تبرعاتهم.

مزودة بخاصية التبرع السريع والتي بدورها تسرع من عملية التبرع. الوسوم عمر شويل - جدة منصة إحسان وإجمالي التبرعات بعد دعم بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي 1443، - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة إحسان وإجمالي التبرعات بعد دعم بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي 1443، على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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