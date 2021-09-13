نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة مديونية الاتصالات برقم الهوية والاستعلام ومعرفة مديونية STC في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة مديونية الاتصالات برقم الهوية والاستعلام عنها عن طريق الإنترنت هي خدمة قامت بطرحها وزارة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية وذلك تسهيلا على العميل معرفة مديونيته ولأجل تسديد تلك المديونية، ويعمل تسديد المديونية على الاستمتاع بباقي خدمات شركة الاتصالات على جوالك من أجل رفاهية العميل واستخدام كافة الخدمات المقدمة لهم من شركات الاتصالات كافة، وتقوم تلك الخدمة أيضا بتوضيح كافة استخدامات الرصيد واستهلاكه لدى العميل الخاص بالشركة والمقدم على الاستعلام الخاص بمديونية الاتصالات برقم الهوية الوطنية الخاص بالعميل صاحب الشريحة والمسجلة باسمه.

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شركة الاتصالات وخدمة معرفة مديونية الاتصالات برقم الهوية

قامت شركة الاتصالات في إطار تطوير الشركة ومن أجل التسهيل على عملاء الشركة كافة على أرض المملكة العربية السعودية بوضع بعض الخدمات الإلكترونية والتي منها الاستعلام عن مديونية الاتصالات عن طريق الإنترنت وتعتبر شركة STC أحد أكبر شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية والتي لها النصيب الأكبر من العملاء وخدمات شبكية فوق الممتازة التي تغطي كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وقامت الشركة بجعل أغلب خدماتها عبر الإنترنت وذلك تسهيلا على العميل وللوصول للخدمات بأسرع طريقة ممكنة ولذا تم طرح الاستعلام أو معرفة مديونية STC.

معرفة مديونية الاتصالات برقم الهوية الوطنية

معرفة مديونية الاتصالات أصبحت من الخدمات الإلكترونية المطلوبة وللوصول لتلك الخدمة يجب اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع شركة الاتصالات STC.

قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها قم باختيار الاستعلام عن مديونية الاتصالات.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

تسديد مديونية الاتصالات أو مديونية STC

تتيح شركة الاتصالات خدمة تسديد المديونية وذلك حتى يقوم العميل باستخدام باقي الخدمات المتاحة له، وقد قامت شركة الاتصالات برفع المديونية عن الحالات المتعسرة التي تعاني من المشاكل المادية في حياتها وقد قامت بتوفير بعض العروض أيضا مثل خفض قيمة المديونية ل50% وقد أتاحت الشركة تسديد المديونية عن طريق الإنترنت وذلك تسهيلا على العميل وذلك عبر اختيار من الخدمات الإلكترونية تسديد الفواتير.

طرق تسديد مديونية الاتصالات وإسقاط مديونية الاتصالات

طرق تسديد مديونية الاتصالات وإسقاط مديونية الاتصالات تتيح شركة الاتصالات STC العديد من الطرق لتسديد المديونية الخاصة بالهاتف بعدة طرق كالآتي:

يمكن للعميل التسديد عبر تطبيق MySTC المتاح على متجر التطبيقات للهواتف الذكية بشكل مجاني.

يمكن أيضا التسديد عبر المتصفح وذلك عبر الموقع الرسمي.

يوجد أيضا بماكينات الصرف الحديثة تسديد للخدمات أو الفواتير منها فواتير الاتصالات.

التسديد عبر أفرع الشركة المتواجدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

طريقة شحن موبايلي.