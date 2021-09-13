نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| التعليم توضح موقف مكافآت وإعانات الطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت اليوم بعض من القرارات الخاصة المكافآت والإعانات التي يتم صرفها للطلاب، فقد أصدرت الوزارة تعميماً عاماً يخص العمل على نظام نور الوزاري علي أن يتم رفع الإجراءات الخاصة بصرف المكافآت والإعانات لجميع الطلاب والطالبات المقيدين بالمراحل الدراسية المختلفة، والذين تنطبق عليهم الشروط والالتزامات الخاصة بالعام الدراسي الجديد عام 1443 وذلك للفئات التي لها أهلية الحصول علي المكافأة أو الإعانة من جانب الوزارة، وتابع الكثير من مواطني المملكة تفاصيل القرارات الصادرة من جانب الوزارة من أجل معرفة التفاصيل والتي سنوضحها لكم في التفاصيل التالية.

قرارات وزارة التعليم بشأن طلاب المملكة 1443

وزارة التعليم بالمملكة قد طالبت بأهمية الرفع الي الإدارة العامة لخدمات الطلاب وهو “سجل القيد” الذي يخص جميع الطلاب والطالبات الذين لهم حق صرف المكافأة أو الإعانة، مع العمل علي ملء كافة النماذج التي تخص حصر الطلاب مثل ملفات “التحويل أو الإيقاف أو المباشرة” علي أن يتم البدء في ذلك بداية من يوم 1/1/1441 وحتى تاريخه، مع ضرورة أن يتم التأكد من صحة إجراءات الحصر التي تشمل جميع الطلاب المستحقين لصرف للمكافأة أو الإعانة المالية، على أن يكون هذا الحصر من ضمن مسؤوليات القائمين بالمدرسة، علي أن يتم إرسال ذلك من خلال البريد الرسمي الي إدارة خدمات الطلاب، ويتم الإرسال بموعد أقصاه يوم الخميس والذي يوافق يوم 9/2/1443.

كما أكدت وزارة التعليم علي أهمية التأكد من توافر الحساب البنكي علي أن يكون هذا الحساب باسم الطالب أو الطالبة الذين يستحقوا صرف المكافأة أو الإعانة، سواء كان هذا الحساب بأي بنك أو أي مصرف داخل المملكة العربية السعودية، وقد أكدت الوزارة علي أهمية أن يتم الرفع لإدارة خدمات الطلاب فيما يخص النماذج الخاصة بحسم الأيام والتي يتم تصنيفها “بدون عذر” وذلك من أجل تنفيذ قرار الحسم وفق لائحة التطبيقات.

وقد وضحت وزارة التعليم بضرورة استبعاد “طلاب الدمج الكلي” المنضمين الي المدارس الأهلية، مع أهمية أن يتم دائماً تحديث نظام المكافآت والإعانات وفقًا لتحديث العام الدراسي الجديد 1443، مع أهمية أن يكون ذلك مطابقًا للسجلات الخاصة بالقيد والتي تم توضيحها وفق لائحة الوزارة.

وفيما يخص طلاب وطالبات الإعاقات الجسمية والصحية، فقد وجهت الوزارة بضرورة العرض علي اللجنة الطبية من إدارة التربية الخاصة وذلك للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم أن يتم استلام مكافأة.