ايفون ١٣ iPhone 13 ينال ترقية جبارة قبل طرحه بساعات.. ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة تسريب جديد بشأن ايفون ١٣ iPhone 13 المنتظر إطلاقه للعالم يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 سبتمبر نشره موقع verge المتخصص بعالم التكنولوجيا، وهو يدعم بقوة إمكانية إضافية ميزة خرافية في الهاتف الجديد طالما كان هناك حاجة إليها من قبل عشاق الهاتف الأمريكي خاصة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعقد شركة آبل مؤتمر للإعلان عن منتجاتها الجديدة، وسوف تطلق الشركة الأمريكية عدد من المنتجات الرائعة وهي، آيفون 13 و 13 برو و13 برو ماكس وكذلك سماعة جديدة ذكية.

ميزة خرافية ينالها ايفون ١٣ iPhone 13 قبل طرحه بساعات.. ليس لها مثيل

يشير التسريب إلى أن إصدارات هاتف ايفون ١٣ iPhone 13 الجديدة سوف تحتوي على مساحة تخزين داخلية عملاقة لأول مرة في تاريخ هواتف iphone وهذه المساحة الجديدة هي:

1 تيرا بايت أي 1000 جيجا بايت

وفي الوقت نفسه سوف يتم إلغاء الإصدارات ذات الـ 64 جيجا لصغر حجمه وعدم ملائمته مع إمكانيات الهاتف الجبارة.

وكذلك قد لا تتوفر المساحة الجديدة في كل أفراد سلسلة آيفون 13 الجديدة.

سعر ايفون ١٣ في السعودية

5000 ريال تقريبًا لهاتف آيفون 13

حوالي 5500 ريال لهاتف آيفون 13 برو

6000 ريال تقريبا لهاتف آيفون 13 برو ماكس

وفي الوقت نفسه سوف يزيد السعر كلما زادت مساحة التخزين الداخلية الخاصة بنسختك.

احسن مميزات iphone 13 قبل ساعات من إطلاقه

إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية بدون وسيط في الحالات الطارئة فقط.

وفي الوقت نفسه إضافة تحسينات كبيرة على الكاميرا وخاصة على لقطة البورتريه بفضل تكنولوجيا جديدة في العزل أثناء التصوير.

سعة بطارية أكبر من آيفون 12 وهي 3095 ميللى أمبير.

معالج ابل 15 الذي سوف يعطي الجهاز اداء اقوى وافضل بكثير.

هناك أيضا تحسينات تم إضافتها لهاتف آيفون 13 برو ماكس وأبرزها في الكاميرات الخلفية وكذلك على مستوى البطارية.

وفي الوقت نفسه تبلغ سعة بطارية آيفون 13 برو ماكس 4000 ميللي أمبير وهو ما سوف يمنح الهاتف وقت أكبر بين كل شحنة وأخرى.

اسوء عيوب آيفون 13

التشابه الكبير في التصميم بينه وبين هاتف آيفون 12

كبر وزنه نسبيًا بما لا يتناسب في أوقات كثيرة للإمساك به في قبضة اليد بسهولة.

الهاتف يأتي بلا سماعات وبلا شاحن.