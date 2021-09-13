نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في المملكة العربية السعودية من الشركة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه ، يكثر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي الآن عن البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب في الشركة الوطنية حيث ان القيام بعملية الاستعلام لهو أمر سهل للغاية وسلس جدا حيث ان صناع الموقع الإلكتروني قد اهتموا بتسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين بالسعودية وفي تلك المقالة قُراء موقع ثقفني سوف نشرح لك الخطوات في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

وفرت الشركة الوطنية طرق للاستعلام عن فاتورة المياه وذلك عبر الموقع الإلكتروني كما ذكرنا برقم الحساب أو من خلال العداد لمعرفة كافة الفواتير الموجودة بالفعل أو المتراكمة على المستخدم لكي لا يدفع غرامة مالية فوق الفاتورة.

وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لفروع شركة المياه وذلك نظراً لمستجدات فيروس كورونا المستجد وحرص الوزارات على تسهيل أمور الحياة على المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريق التطبيقات المختلفة كتطبيق توكلنا و تطبيق اعتمرنا .

استعلام فاتورة المياه

في البداية يجب ان تكون تمتلك حساب على منصة شركة المياه الوطنية (إذا لم يكن لك حساب ستجد طريقة إنشاء حساب اسفل المقالة)

الدخول على منصة شركة المياه الوطنية

الدخول على “التسجيل” وذلك للاستعلام

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

بعد ذلك نحدد الجوال أو البريد لكي يتم استقبال كلمة السر المؤقتة

الضغط بعد ذلك على كلمة تسجيل دخول

بعد ذلك نُدخل رمز التفعيل

الضغط على كلمة “تأكيد”

سيتم ظهور اختيار وهو طرق معرفة فاتورة المياه

نختار “برقم الحساب”

بعد ذلك سوف يظهر لك قيمة استعلام المياه في شركة المياه الوطنية وستتمكن من السداد بالطريقة التي تريحك

معرفة فاتورة المياه برقم العداد

سنوفر جميع تلك المعلومات والتي أهمها طريقة معرفة فاتورة المياه الخاصة بالعداد المنزلي وذلك بالعديد من الطرق المختلفة. ونعرض لكم رواد موقع ” ثقفني” أهم الخطوات في الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني ل شركة المياه الوطنية.

إذا كانت أول مرة للدخول نضغط على كلمة “تسجيل جديد”

ثم نضغط على “تسجيل” ثم “أفراد”

بعد إتمام الخطوات سوف يُطلب إدخال : الجنسية نوع الهوية رقم الهوية تاريخ الميلاد (وذلك للتحقق من هوية الزائر)

بعد التسجيل سيتم إرسال كلمة المرور على جوال أبشر

كما سيتم طلب أيميل إلكتروني Email

بعد ذلك سوف نختار “انتهاء”

نختار من خدمات الحساب كلمة “بدء الخدمة”

بعد ذلك نختار “إنشاء بدء الخدمة”

ثم نُدخل رقم العداد في بحث الموجودة في أول الصفحة تحت اسم “بحث موقع”

سوف يظهر رقم الحساب والاشتراك حيث يمكنك ذلك من استخدام خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه قد نالت إعجابكم.