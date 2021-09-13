نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1443 وشروط التسجيل كمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان ، تعتبر منصة إحسان من ضمن المنصات الوطنية إن لم تكن من أول المنصات- التي تحرص كل الحرص على تقديم الأعمال الخيرية، ومن أهدافها ان يتم إيصال التبرعات للكثير من فئات المجتمع وعلى رأسهم بالأساس الشرائح التي في المجتمع أكثر احتياجاً وفي تلك المقالة نُريك عزيزي القارئ طريقة التسجيل كمستفيد، حيث كثر البحث من المواطنين السعوديين والمقيمين عن كيفية التقديم في المنصة للاستفادة من تبرعاتها، وذلك يتم بطريقة سلسة وآمنة، فتعد تلك المنصة وسيط بين المتبرع والمستفيد، وفي تلك المقال نطلعكم على خطوات التسجيل في المنصة والشروط للاستفادة من دعم التبرعات في المنصة.

التسجيل في منصة إحسان

تم إطلاق منصة إحسان منذ بضعة أشهر، وتتخصص في أنها منصة خيرية لاستقبال التبرعات من جميع المواطنين الراغبين في تقديم التبرعات عبر المنصة، وتقوم المنصة بدور توزيع التبرعات على المواطنين المحتاجين حسب الأولوية، ومن أهم أهداف المنصة:

ان تدعم وتمكن قطاع العمل الخيري

كما تعمل المنصة على ان تمكن الجهات الخيرية بالتوازي مع تنمية مواردها

وتهدف ان لا يكون التعامل مع الأفراد بشكل مباشر للشفافية

وقد تم الكشف عن الشروط التي بها يمكن المواطن الراغب في التسجيل ان يحصل على الدعم المالي تابعونا لمعرفة الشروط المعلنة.

شروط التسجيل في منصة إحسان

في البداية يجب على المتقدم أو المستفيد أن يكون سعودي الجنسية.

كما يجب ان تكون وسيلة التواصل والاتصال من خلال المنصة فقط والمواطن المستفيد.

كذلك عند التسجيل في المنصة يجب أن تقوم بإدخال الأيميل صحيح.

ملحوظة : لا تقدم المنصة دعم للمواطنين خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في منصة إحسان 1443 كمستفيد

في البداية يقوم المواطن بالتوجه إلى رابط موقع منصة إحسان.

ثانياً الضغط على أيقونة التسجيل .

كذلك النقر على أيقونة “عمل حساب” وذلك من خلال إدخال البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

رابعاً إدخال رقم الهاتف ومن ثم يتم بعث كود للتحقق في المكان المخصص لها.

خامساً الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” وبهذا تنتهي عملية التسجيل.

كيفية التبرع في ehsan.sa

في البداية سوف تقوم بزيارة رابط موقع منصة إحسان.

الضغط على كلمة “متبرع”.

بعد ذلك تقوم بالنقر على المجال الذي ترغب بالتبرع له.

بعد ذلك سوف تتمكن من المشاهدة مباشرة كافة البيانات التي تخص الحالة والرقم ومبلغ التبرع.

المبلغ الذي يتم التبرع به يكون بالريال السعودي.

أخيراً يجب على المتبرع ان يدخل البيانات الخاصة به بشكل صحيح.

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن التسجيل في منصة إحسان قد نالت إعجابكم.