نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربط الأبناء في توكلنا 1443 منصة مدرستي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ربط الأبناء في توكلنا 1443 منصة مدرستي السعودية ؛ دائماً يقوم أولياء الأمور بالبحث عن طريقة صحيحة لكي يتم إضافة الأبناء في تطبيق توكلنا الإلكتروني؛ حيث يمكن لأي ولي أمر أن يقوم بإضافة أي من أبنائهم الطلبة والطالبات على الحساب الخاص به ومعرفة كل جديد لأي معلومات تخص النتائج الدراسية الخاصة بهم؛ ومن الجائز تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة لمنصة مدرستي التعليمية من خلال موقع توكلنا بعد معرفة البيانات المطلوبة الخاصة بالتسجيل، وسوف نتعرف علي الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا من خلال مقالنا الحالي بالإضافة إلي عرض طريقة ربط الأبناء في بواسطة تطبيق توكلنا.

خدمات تطبيق توكلنا

يتمكن المواطن السعودي من استخراج أي عددا من تصاريح الخروج إلى أي مكان بالمملكة العربية السعودية من خلال توكلنا؛ ومن خلال رؤية المملكة لسنة 2030 وضعت المملكة مجموعة من الخدمات التكنولوجية الحديثة المختلفة للتسهيل على المواطنين السعوديين من أي إجراء قانوني يخصه؛ ومن هذه الخدمات ما يلي:

يمكن للمواطن استخراج تصريح لأي ميعاد طبي يخصه في أي مكان بالمملكة العربية السعودية.

يتمكن المواطن من معرفة أي مخالفه تخصه أو أي مخالفه تخص مواطن آخر.

يتمكن المواطن من معرفة نتائج اختبار القياس.

يقوم المواطن بالإطلاع على بيانات منصة مدرستي التعليمية ويقوم ولي الأمر بمتابعة أبنائه طوال السنة الدراسية من خلال عملية التعليم عن بعد.

الإطلاع على الحالة الصحية التي تخص المستخدم.

ربط الأبناء في توكلنا

يقوم المواطن من خلال تطبيق توكلنا بمتابعة أبنائه طوال السنة الدراسية والتعرف على المستوي الخاص بكل طالب ونتائج الاختبارات التي أجروها وذلك من خلال إتباعهم لعدد من الخطوات الهامة التي قامت بوضعها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وتتمثل هذه الشروط المطلوبة في الآتي:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لمنصة توكلنا

ثانياً القيام بالضغط على تسجيل الدخول.

ثالثاً يقوم المستخدم بإدخال الاسم الرباعي الخاص به.

رابعاً يتم تسجيل رقم الإقامة وتسجيل رقم الهوية الوطنية.

خامساً إدخال رقم الجوال الخاص بولي الأمر و تسجيل كلمة المرور.

سادساً اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها وإدخال رمز التحقق المرئي الخاص به.

بعدها سوف يصل إلى ولي الأمر رمز التحقق على رقم الجوال الذي قام بتسجيله فيقوم بإدخال رقم التحقق الذي وصله على جواله.

سابعاً القيام بالدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بمعلومات الحساب واختيار أيقونة (تبويب حسابي) والضغط عليها.

ثامناً يتم الانتقال إلى صفحة أفراد الأسرة المكفولين وإدخال أسماء الأبناء صحيحة في الأماكن المخصصة لذلك لكي يتم عملية إضافتهم.

تاسعاً القيام باختيار زر حفظ البيانات والضغط عليه لكي تظهر للمستخدم العلامة الخضراء التي تؤكد الحفظ بشكل صحيح.

دخول منصة مدرستي من توكلنا

التعرف على جميع البيانات الخاصة بمنصة مدرستي من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بتوكلنا لكي يتمكن الطالب من الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب تطبيق توكلنا الخاص بولي الأمر بعد أن يقوم ولي الأمر بإضافته عليه وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لتوكلنا

ومن ثم اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي التعليمية والضغط عليه.

بعدها سوف يظهر على الشاشة الموجودة الاسم الرباعي الصحيح للمستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به واسم الابن الذي قام ولي الأمر بتسجيله على حسابه الخاص.

ثم اختيار أيقونة (إرسال كلمة المرور) والضغط عليها الموجودة فوق اسم الطالب المراد تسجيله حتي يتم دخوله على الحساب.

يقوم المستخدم بالانتظار قليلا حتى تصله كلمة مرور خاصه بالطالب.

وبعد ذلك يتم الدخول إلى منصة مدرستي واختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

يقوم المواطن باختيار حساب Microsoft offlce

ويقوم المستخدم بإدخال الاسم الرباعي الخاص به مع دخول كلمة السر التي قد حصل عليها من تطبيق توكلنا.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول بعد التأكيد على صحة جميع البيانات والخطوات المطلوبة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كافة المعلومات التي تتعلق بكيفية ربط الأبناء في تطبيق توكلنا الإلكتروني للذين يريدون الحصول على هذه المعلومات المهمة والاستفادة منها وكل ذلك من خلال موقع ثقفني.