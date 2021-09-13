طرق معرفة تاريخ انتهاء بطاقة الراجحي 1443 بالخطوات والتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة طرق معرفة تاريخ انتهاء بطاقة الراجحي 1443 ؛ من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، باعتبار البنك الراجحي من أكبر البنوك المصرفية بالمملكة، لضمان استمرارية الانتفاع بالبطاقة، لذا سنتطرق اليوم لأهم الخطوات التي يمكن القيام بها لمعرفة تاريخ انتهاء بطاقة الصراف لبنك الراجحي بكل سهولة، وفي خلال دقائق، بالإضافة إلى تعريفهم على أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، وطرق تجديد البطاقة.

طرق معرفة تاريخ انتهاء بطاقة الراجحي 1443

أتاح بنك الراجحي معرفة تاريخ انتهاء بطاقة الصراف الراجحي بكل سهولة في خطوات بسيطة، قبل أن يتوقف العمل بها.

ولكن يجب معرفة كيف أعرف أن البطاقة انتهت صلاحيتها ويجب القيام بتجديدها، هذا الأمر يمكن القيام به بكل سهولة.

عن طريق قراءة التاريخ المدون على البطاقة من الخارج، والذي موضح عليه التاريخ الذي من المفترض تغيير البطاقة فيه.

ويمكن معرفة تاريخ صلاحية البطاقة عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء لبنك الراجحي 00920003344.

خطوات تجديد بطاقة الصراف الراجحي

بعد أن تعرفنا على طرق معرفة تاريخ انتهاء الصراف الراجحي، سنتعرف الآن على طرق تجديدها، والتي يجب أن يتم القيام بها قبل انتهاء موعد صلاحيتها بشهرين على الأقل حتى لا تتعرض للإيقاف.

والتجديد يجب زيارة أحد فروع البنك الراجحي للتغيير، وسيتم تحديد موعد لاستلام البطاقة الجديدة، كما أن البنك سيرسل رسالة نصية على رقم الهاتف لاستلام البطاقة في الوقت المناسب.

طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي من خلال العميل

أتاح بنك الراجحي إمكانية تجديد بطاقة الراجحي من خلال العميل، عن طريق الضغط على القائمة الرئيسية ثم الضغط على مزيد من الإجراءات ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على خيارات فرعية.

ثم الضغط على المزيد من الخيارات.

ومن ثم الضغط على خيار تجديد الصراف الآلي الراجحي.

ثم قبول Accept لاستلام البطاقة، وسيتم ظهور عدة خيارات توضح الفرع الذي يمكن الاستلام منه.

كما يوجد أيضًا خيارات لتغيير الفرع دون المعروض بالشاشة، في تلك الحالة سيتوجب إدخال رمز الفرع يدويًا.

ثم الضغط على إضافة، ومع العلم أنه يجب إدخال رقم الهاتف ثم تحديث البيانات للحفظ.

أنواع بطاقات الصراف الآلي الراجحي

يقدم البنك الراجحي أنواع مختلفة من بطاقات الصراف الآلي، والتي تتميز كلًا منهما بالخدمات التي تقدمها.

هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى لجميع العملاء، مثل معرفة خدمة رقم الآيبان، البطاقات البديلة، ومؤخرًا خدمة البصم.

وتلك هي أنواع البطاقات الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مصرف الراجحي:-

بطاقة فيزا كلاسيك

تحتوي على شريحة ذكية، مؤمنة ضد الاحتيال، أو السرقة، يمكن استخدامها في عمليات السحب والإيداع، ووصل عدد حاملي البطاقة ما يصل حتى 27 مليون.

البطاقة البلاتينية

أرباحها لا تزيد عن 1%، ويتم استخدامها وفقًا للشريعة الإسلامية.

يمكن من خلالها الشراء بالتقسيط.

وتقدم الدخول المجاني لأكثر من 25 صالة مطار.

وكذلك فهي تقدم خدمات ومزايا كثيرة لحاملها.

بطاقة الفارس