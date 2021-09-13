150,000ريال للعاطلين والموظفين نفاذ تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد

الحد الأقصى عند طلب منتج نفاذ المعروف باسم تمويل العمل الحر في السعودية يساوي 150,000 ريال سعودي وذلك في حالة طلب تمويل عيني مثل تمويل السيارات وغيرها من التمويلات الميسرة لجميع العاطلين عن العمل أو الموظفين السعوديين سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ولكن بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ولا يزيد دخل الموظف عن أربعة عشر ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويمتاز التمويل بالتقديم عليه عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ويتم التقديم من أجل الحصول على عرض تمويل بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر

متاح الآن رابط منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً حيث يصل مبلغ التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي عند طلب التمويل العيني وستون ألف ريال سعودي في المملكة عند طلب التمويل النقدي الميسر ولكن لن يتم الموافقة على التمويل للعاطل أو الموظف إلا في حالة توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل يحتاج توفير وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويتم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة.

يطلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من العاطلين أو الموظفين السعوديين بشرط أن يكون الموظف المتقدم لا يزيد دخله عن 14 ألف ريال سعودي.

يحتاج تمويل العمل الحر في المملكة أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عام فأكثر ربما يصل إلى ستون عام لدى نفاذ للعمل الحر.

مزايا الحصول على تمويل العمل الحر في السعودية