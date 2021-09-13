خطوات التسجيل في انجاز 1443 “خدمات إنجاز”

تقوم الادارة العامة فى المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطن. وتمكين المقيمين فى المملكة على استخدام منصة انجاز التي توفر الكثير من الخدمات الالكترونية وتحرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير جهد المواطن وتوفير الوقت عليهم وذلك للحرص على عدم التزاحم. ويمكن من خلال هذا المنصة تسجيل الدخول والاستفادة من كافة الخدمات المختلفة بجميع انوعها وقامت الادارة العاملة على المنصة بتطويرها فى الفترة الاخيرة من اجل تسهيل استخدام المنصة على العميل ونقدم لكم في هذا المقال كيفية التسجيل على منصة إنجاز خطوة بخطوة.

خطوات التسجيل في انجاز 1443

وفرت الادارة العامة امكانية التسجيل في انجاز وذلك لتمكين المقيمين من استخدام المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التى تعمل على توفيرها لكل المنشآت دون حاجة المواطن الى زيارة الجوازات فقد قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفير التسجيل فى المنصة فى جميع الخدمات للافراد او المنظمات وهذا من خلال عدة خطوات بسيطة وهى التالى:

يجب الذهاب الى منصة انجاز مباشرة من متصفحك علي الجوال أو جهاز الحاسوب.

الضغط على الإدارة في القائمة اليمنى.

بعدها يختار المستخدم ما بين خدمات الافراد او القطاعات والمنظمات.

الضغط على زر اضافة مستخدم مستجد. بعد ذلك ستفتح لك صفحة جديدة تطلب منك اما التسجيل بالحساب الحالى او تقوم بالبدء فى التسجيل من جديد.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك وهي اسم المستخدم ورقم المرور.

بعد ذلك تحديد الهوية ثم إدخال رقمها فى الخانة الخاصة بها.

قم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم تضغط على كلمة التسجيل لتقوم المنصة بارسال رسالة عبر البريد الالكتروني السابق تسجيله.

اضغط على تسجيل لتفعيل الحساب الجديد.

منصة إنجاز تسجيل الدخول

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة انجاز بشكل الكتروني والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. والتي تعمل على تسهيل الخدمات والإجراءات على المواطنين مما يقلل من الزحام في المؤسسات الحكومية. ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن طلب انجاز ايضا بشكل إلكتروني من خلال منصة انجاز وكل ما عليك فعلة هو الذهاب الى قائمة الاستعلام المتواجدة اسفل الصفحة الرئيسية في موقع انجاز الالكترونية وكتابة رقم الطلب او التاشيرة وستظهر لك كافة البيانات.

موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

من ضمن الخدمات التي توفرها منصة إنجاز هي خدمة الاستعلام عن التأشيرات لكونها من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المقيمين في السعودية. ويمكنك بكل سهولة استخدام منصة انجاز في الاستعلام عن التاشيرة بكل سهولة وبخطوات بسيطة جداً. ولكن يلزم ان يتوفر مع المواطن رقم التاشيرة أو رقم الجواز.