الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، هي احد الخدمات الهامة التي دائما ما يبحث عنها الكثيرين من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكانت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي قد تصدرت حول البحث عن استعلام عن تأشيرة الخروج والعوده برقم الاقامه مقيم في المملكة، ودائما ما يريد كافة المقيمين على الأراضي السعودية استعلام عن صلاحية خروج وعوده برقم الاقامه مقيم، ولأهمية خدمة صدور تأشيرة خروج وعوده مقيم فمن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل هذه الخدمة، حيث يقدم هذه الخدمة موقع ابشر وزارة الداخلية والذي يعتبر احد اهم المواقع الإلكترونية بالمملكة، ويقدم ابشر اكثر من مائه وخمسون خدمه إلكترونية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

دائما ما نقدم من خلال موقع ثقفني كافة تفاصيل الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، لان خروج وعوده مقيم احد اهم الخدمات التي يقدمها ابشر وليست هذه الخدمة هي الوحيدة بل هناك خدمات اخرى يقدمها نظام ابشر بخلاف استعلام صدور تأشيرة خروج وعودة منها على سبيل المقال الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية الجديده، وأيضا من خلال منصة مقيم يمكن الاستعلام عن خروج عوده مقيم بالإضافة إلى ابشر، واليكم خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعوده مقيم

أولا تقوم بالدخول إلى موقع مقيم الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول في حساب جديد على موقع مقيم من خلال كتابة اسم المستخدم ثم رقم السر اختر من القائمة خدمة صلاحية التأشيرات.

بعدها تقوم بكتابة رقم التأشيرة في المربع المخصص له.

قم بإدخال رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد للمقيم. مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها. الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك البيانات في صفحة أخرى بالموقع.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده عبر ابشر