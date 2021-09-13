نقل خدمات العمالة الكترونيا عبر ابشر أعمال ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها

نقل خدمات العمالة الكترونيا من اهم الخدمات التي يستخدمها العديد من السعوديين. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا حديثا وعبر صفحه المنصة الرسمية عن طلب توصيل وثيقه بالبريد عبر ابشر أعمال وكيفيه الحصول علي الخدمة بالخطوات. وأعلنت أيضا المنصة عن تجديد الإقامة من ابشر أعمال ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة تجاه الحصول علي الخدمة. وخطوات الحصول عليها الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

نقل خدمات العمالة الكترونيا

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن صاحب المنشأة من نقل خدمات عامل يعمل لديه إلي صاحب عمل اخر بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه جدا. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات الذين يمتلكون حسابات شخصيه بالمنصة ويجب أن تكون مفعله ونشطه. كما يمكن الحصول علي الخدمة بطريقه فوريه وسريعه من خلال ابشر أعمال. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر التطبيقات المعتمدة والمواقع والمنصات الرسمية. وذلك أيضا لتطور وسائل الاتصال بين المواطنين بالمملكة والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه.

شروط نقل الخدمات

كما العنت المنصة عن عده شروط يجب توافرها لكي يتم الحصول علي الخدمة الكترونيا بنجاح وبطريقه صحيحه. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

عدم وجود مخالفات مروريه غير مسدده علي الكفيل الجديد والعامل.

التأكد من سريان جواز سفر العامل.

توافر بصمه وصوره للعامل ويكونن مسجلين بالنظام العام.

عدم تواجد تأشيرة خروج نهائي للعامل أو تأشيرة خروج وعوده.

تسديد جميع رسوم الخدمة.

موافقه وزاره العمل علي نقل خدمات العامل للكفيل الجديد.

عدم تسجيل العامل مسبقا كمتغيب عن العمل.

خطوات نقل خدمات العمالة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: