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عمر شويل - جدة التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية عام 1443، فقد أعلن اليوم برنامج التأهيل والإحلال الخاص بتوطين الوظائف داخل الهيئة الملكية بمنطقي الجبيل وينبع، عن توفر بعض الفرصة الوظيفية التابعة لديها، وقد أعلن الموقع الإلكتروني برنامج التأهيل، عن أن الوظائف الخالية لديها سوف يكون من خلال بعض التخصصات الفنية والهندسية التي تحتاج إليها، علي أن يتم التعيين للرجال فقط، ويُسمح بالتقديم لمن يحمل كل من شهادات الكفاءة المتوسطة بالإضافة الي شهادات الدبلوم والبكالوريوس في بعض من التخصصات الخالية؛ علي أن يتم العمل لدى شركة تاليس الخاصة بالحلول الأمنية والخدمات وذلك في محافظة الجبيل الصناعية، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال الجديدة والتخصصات المطلوبة

وضح برنامج التأهيل والإحلال بأن هناك بعض المسميات الوظيفية التي يحتاج إليها البرنامج من أجل العمل لديها، علي أن يتم التقديم للشهادات المطلوبة فقط من خلال المسميات الوظيفية التالية:

مطلوب فني معدات ويتوفر وظيفتين خاليتين.

مطلوب للعمل فني تقنية المعلومات.

مطلوب فني تخصص الدائرة التلفزيونية المغلقة.

مطلوب مهندس شبكات ومتوفر ثلاث وظائف خالية.

مطلوب للعمل مهندس شراء وتوريد مواد وقطع غيار.

مطلوب عامل.

مطلوب مخطط.

مطلوب محاسب.

مطلوب سباك.

مطلوب فني كهربائي.

ويتم التعيين بالوظائف المطلوبة وفق التخصص المناسب لكل شخص من خلال المؤهل الذي حصل عليه وذلك للذكور، وقد أكد برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية بأن لكل وظيفة من الوظائف المتاحة لها بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم قبول التقديم الخاص بكل فرد.

موعد وطريقة التقديم في الوظائف الخالية بالجبيل الصناعية

أوضح البرنامج بأن التقديم بالوظائف الخالية لدي برنامج التأهيل والإحلال سوف يكون بداية من اليوم الثامن من شهر سبتمبر لعام 2021 وانتهاء التقديم في 18 من نفس الشهر، علي أن يتم التقديم والتعرف علي الشروط الخاصة بكل وظيفة من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي: برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، والذي من خلاله يختار كل شخص التخصص الذي يناسبه وفق الشروط المعلن عنها لكل وظيفة علي حده.