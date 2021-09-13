نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443 من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجري البحث عن كيفية الاستعلام عن موعد الحقيبة المدرسية 1443 في المملكة السعودية من قبل الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودي الدخل؛ حيث يعتبر صرف الحقائب المدرسية لهم واحدًا من أوجه الدعم والتكافل، وسوف يتم تناول طريقة الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة، والشروط المحددة لصرفها.

دعم الحقيبة المدرسية

يمثل برنامج دعم الحقائب المدرسية أحد أشكال الدعم المادي الموجه لغير القادرين على هيئة مساعدات مالية لمساعدة الطلاب الغير قادرين على توفير مستلزمات الدراسة والزي المدرسية، ويتم تقديم دعم الحقيبة الدراسية للمسجلين بالفعل في برامج الضمان الاجتماعي والمستحقين للدعم، ومن لديهم أبناء في التعليم العام في أي مرحلة، ويتم صرف دعم قيمته تتناسب مع عدد الأبناء، بغرض تشجيع الأسر على استكمال تعليم أبنائهم.

موعد صرف الحقيبة المدرسية

عادةً يتم صرف الحقيبة المدرسية للمستحقين للدعم من الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، والذين لهم أبناء يدرسون بأحد مراحل التعليم الأساسي، والذين ينتمون للفئات العمرية من ٦-١٨ سنة، وذلك قبل بداية الفصل الأول للعام الدراسي الجديد، فيما يعني أن صرف الحقيبة سيتم قبل الحادي والعشرين من محرم 1443، وتبلغ قيمة الدعم الخاص بحقيبة المدرسة، والذي يحصل عليه كل طالب من المستحقين للدعم حوالي ١٠٠٠ ريال.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية المدعومة

هناك عدة اشتراطات أساسية يجب توافرها من أجل الحصول على الحقيبة المدرسية المدعومة، ومنها الآتي:

يجب أن يكون ولي أمر الطالب ضمن المسجلين بالفعل في قوائم المستحقين للدعم من الضمان الاجتماعي.

أن ينتمي الطالب لمرحلة التعليم الأساسي في أي مرحلة من مراحله الثلاثة.

أن يكون سن الطالب من ٦ إلى ١٨ سنة.

رابط الاستعلام عن صرف الحقيبة المدرسية

أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية مجموعة خدمات إلكترونية من أجل تمكين الطلاب وآبائهم من معرفة البرامج الخاصة بهم، وتُعد خدمة الاستعلام عن حقيبة مدرسية واحدة من تلكم الخدمات، ويمكن الدخول موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن الحقيبة المدرسية.

ثم البدء في خطوات الاستعلام، حيث يستطيع الطالب أن يستعلم عن الموعد المقرر لصرف الحقيبة المدرسية للطلاب المستحقين للدعم من خلال الخطوات الآتي ذكرها:

الدخول على صفحة المساعدات المالية للحقائب المدرسية.

تسجيل بيانات الطالب، وكذلك رَقْم الطلب.

إدخال رمز التحقق.

نقر زر استعلام.

تظهر جميع التفاصيل الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، وموعدها.

إن الاستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443 أمرًا يهم المستحقين للدعم من الطلاب وأولياء الأمور؛ حيث يتحرون موعد الصرف للحصول على الدعم اللازم من أجل ما يلزم للدراسة.