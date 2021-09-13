منتج أهل بدون كفيل بنك التسليف 60,000 ألف ريال بدون فوائد وبالتقسيط بالمملكة

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عمر شويل - جدة منتج أهل بدون كفيل بنك التسليف 60,000 ألف ريال بدون فوائد وبالتقسيط منتج أهل التابع إلي بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، وحقق نجاح كبير لما يقدمه من خدمات تمويلية للمواطنين، ويتوفر التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر، لمدة ستون شهرا، ومبلغ التمويل يصل إلي ستون ألف ريال سعودي، بعد الموافقة من بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف والادخار، يتميز بالعديد من المزايا التي يقدمها الجميع الراغبين في الحصول على قرض آهل، ويقدم للحصول علي قرض أهل إلكترونيا، ويحتاج التمويل لتوفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول علي التمويل، ثم أن التمويل بدون فوائد، بدون رسوم أداريه أضافية، علي مبلغ التمويل المطلوب. قرض شخصي للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم من بنك التسليف بالمملكة.

منتج أهل بدون كفيل بنك التسليف 60,000 ألف ريال بدون فوائد وبالتقسيط

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل أهل بالمملكة، دون الحاجة لكفيل ولا فوائد، مناسب لجميع العملاء، وهناك مميزات عديدة للقرض:

منتج أهل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم بدون كفيل، وبدون فوائد علي مبلغ التمويل، بدون رسوم إدارية. هامش ربح تنافسي بين البنوك. ثم متاح التمويل لموظفي الحكومة بدون موافقة الكفيل. تقسيط ميسر علي 60 شهرا. يصل مبلغ التمويل إلي 60,000 ريال سعودي.

شروط الحصول علي تمويل أهل

قرض أهل للمواطنين السعوديين فقط. ثم السن من 18 – 55 سنة، والمتقاعد إلي 70 سنة. صافي الراتب الشهري 2000 ريال سعودي. ثم ليس له أقساط من قروض اخري. بدون كفيل لموظفي الحكومة، أما العمل بمكان خاص ضروري موافقة الكفيل. التعهد بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة. توفير كافة الضمانات المطلوبة من البنك.

طريقة التقديم للحصول عل قرض أهل

الدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني أهل التابع لبنك التسليف. ثم اختار التمويل المناسب لك. تعبئة البيانات المطلوبة، الراتب، مبلغ القرض، فترة السداد، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. ثم إرسال الطلب.

تتم المراجعة من البنك، ومراجعة الشروط والأحكام، والرد عليك بالموافقة للحصول علي تمويل أهل.

المستندات المطلوبة لتمويل أهل

تقديم الهوية الوطنية. ثم العنوان الوطني. رقم حساب الأبيان من البنك. ثم رقم الجوال المسجل ابشر.

أرقام خدمة العملاء ببنك التسليف

وفر البنك أرقاما للاستفسار عن منتج أهل، وأتاح للعملاء دليل الخدمات الإلكترونية، من اجل أنجاز العديد من الخدمات التمويلية، وتستطيع أيضا من الحصول علي رقم السداد من خلال البوابة الإلكترونية، ووفر البنك أيضا رقم لخدمة العملاء للاستفسار وحل جميع مشاكلك، وهو 920008002.

شروط الحصول علي قرض للعاطلين عن العمل من بنك التسليف بالمملكة