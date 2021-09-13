أسعار شحن فيدكس وارامكس السعودية 1443 مميزات حصرية

أسعار شحن فيدكس وارامكس السعودية من أفضل الشركات البريدية الموجودة بالمملكة، وهذا على الصعيد الدولي والمحلي، حيث تلتزم بأدق مواعيد التسليم، مع سلامة الطرد، ويبحث الكثير من السعوديين والمقيمين في المملكة، عن أفضل شركات الشحن، مع جودة السعر، وضما التوصيل، وجدية التعامل، والالتزام بالمواعيد، وتقدم شركات الشحن أفضل العروض لقاعدة كبيرة من العملاء، حيث تتوافر العديد من المزايا، مع اختلاف المسافات، وتعدد الأماكن، وتعتمد شركات الشحن في سعرها على الوجهة والمسافة، وحجم الطرد، من حيث الطول والعرض، وتعتبر فيدكس وارامكس من أشهر شركات الشحن داخل المملكة السعودية، مع توافر الكثير من الضمانات لسلامة الطرد.

أسعار شحن فيدكس وارامكس السعودية

كما ذكر البريد السعودي خطوات تسجيل العنوان الوطني لسهولة الوصول، وموضح أنه تختلف أسعار شحن فيدكس وارامكس السعودية من حيث الوجهة والوزن، كذلك طول وعرض الطرد، وهذه الشركات العملاقة تمتلك من المميزات الكثيرة، والذي يؤهلها أن تكون فيدكس من أكبر شركات الشحن، وأهم تلك المميزات التي تتميز بها فيدكس ما يلي:

لا تزيد مدة الشحن عن 4 أيام.

وتعدد اختيارات التسليم.

كما توفر الشركة خدمة التخليص الجمركي.

ويمكنك تتبع خط سير الطرد.

حصلت الشركة على شهادة الأيزو لتميزها عن غيرها.

توفر رقم خدمة العملاء المجاني، والذي يمكن من خلالة لإتمام كافة الاتفاقات وهو 33339800800.

كم سعر شحن ارامكس داخل السعودية

حددت شركة ارامكس السعودية أسعار شحن ارامكس وهي:

سعر الطرد الذي يبلغ 10 في ارامكس 640 ريال

والطرد 14 كيلو 980 ريال

وكذلك طرد ال 16 كيلو 720 ريال

بينما طرد 18 كيلو 810 ريال،

مميزات شحن ارامكس



إمكانية تتبع الطرد حتي يصل إلى وجهته.

وإرسال رسالة عند وصول الطرد.

وكذلك الاهتمام بالتخليص الجمركي.

يتم توصيل الطرد من الباب للباب.

توافر العديد من وسائل الشحن، كالشحن البري، والبحري، والجوي.

تتيح خدمة تتبع الشحنة حتي وصولها.

هناك خدمة تتميز بها ارامكس، وهي خدمة النقل المبرد، وتلك الخدمة للأشياء القابلة للتلف، كالأطعمة، والزهور.

يمكن عقد كافة الاتفاقات عبر الصفحة الرسمية لشركة ارامكس.

سعر الكيلو في الشحن الجوي

تختلف تلك الأسعار تبعا للشركات المختلفة، ومن دولة لأخرى، وهذا يعتمد بشكل أساسي على وحدة القياس،: