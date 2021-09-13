نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل خدمات العمالة المنزلية في أبشر بالخطوات للموافقة على الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، من الخدمات التب يبحث عنها المواطن والمقيمـ المستفيدين من خدمات عامل منزليـ وفي ظل التطورات الأخيرة على القوانين في المملكة، فقد تم السماح للعامل بحرية التنقل الوظيفي تحت شروط، وتسهيل تنفيذ خطوات نقل الخدمات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارتي الداخلية والموارد البشرية، حتى يتم إجراء الطلب بكل سهولة وبدون أي صعوبة، كما يمكن تنفيذ الخطوات في أي وقت وبدون الالتزام بالحضور لمكتب العمل أو الجوازات أو المكان المختص.

نقل خدمات العمالة المنزلية أبشر

سوف توفر منصة أبشر إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من بوابة أبشر أفراد، يستفيد منها فطاع العمالة المنزلية، حيث سيتم السماح لهم بالرد على طلبات نقل الكفالة لصاحب عمل جديد، وذلك لإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض على الطلب، وبطريقة مشابهة لحالة نقل الخدمات للعاملة في القطاع الصناعي والتجاري.

موافقات نقل الكفالة

رصد نشطاء ظهور حدمة جديدة على منصة أبشر أفراد وهي موافقات نقل الكفالة ضمن خدمات الجوازات السعودية المتاحة على المنصة لمن له حساب، ويستطيع الدخول، يمكنه استعراض مميزاتها وكيفية القيام بها:

الدخول على منصة أبشر الأفراد.

اختيار الخدمات الإلكترونية

خدمات ألشر الجوازات

خدمة موافقات نقل الكفالة.

اختر عرض الطلبات.

ابدأ العامل الرأي في الموافقة على طلي نقل الخدمة أو الرفض.

تتيح تلك الهدمة للعمال الأجانب من فئة العمالة المنزلية قبول أو رفض طلب مقدم من اجل نقل الخدمة او الكفالة له لصاحب عمل أخر، وفي حالة الموافقة يتم اختار صاحب العمل القديم، وتلك الخدمة تماثل نقل حدمات العمالة المهنية في منصة قوى.

خطوات نقل حدمات العمالة المنزلية

إرسال طلب نقل خدمات عامل منزلي إلى حساب صاحب العمل الحالي في أبشر.

العامل المنزلي المقيم علية الدخول على أبشر واستعراض طلبات نقل الكفالة، والموافقة او الرفض على الطلب المقدم.

مدة الموافقة على الطلب من تاريخ تقدمية هي 7 أيام.

بقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد نقل الخدمات عبر حسابه في أبشر.

تجديد هوية مقيم للعامل المنزلي

قالت منصة أبشر ان مدة تجديد هوية مقيم للعامل المنزلي تكون لمدة 12 شهر وليس صحيح ما يشاع حول وجود تجديد لمدة 24 شهر، وذلك من خلال منصة الخدمات الإلكترونية،