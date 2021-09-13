رابط تحديث الإعانات الزراعية .. برنامج دعم صغار مربي الماشية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن رابط تحديث الإعانات الزراعية من خلال منصة برنامج دعم صغار مربي الماشية حيث دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة صغار مربي الماشية والمستفيدين من برنامج الإعانات الزراعية لتحديث البيانات الخاصة بهم، وفي حالة عدم التحديث يترتب عليه توقف الدعم، وهو أحد البرامج التنموية لتنمية القطاع الزراعي والزراعة المستدامة تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة المتوافقة مع تطلعات رؤية 2030 الإصلاحية والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء وتوجيه الدعم للمستحقين له

رابط تحديث الإعانات الزراعية

حدد الوزارة منصة دعم صغار مربي الماشية من أجل الاستعلام عن مواعيد إعانة المواشي برقم الهوية الوطنية لذلك لابد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة البيئة.

النقر على طلب الخدمة

كتابة البيانات اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

النقر على تسجيل الدخول

اختر برنامج دعم مربي صغار الماشية أو الإعانات الزراعية أو أي برنامج تريد تحديث بياناته

ابدأ في تحديث البيانات الشخصية لك

علمًا بأن تكلفة هذه الخدمة مجانية والمدة الزمنية لإنجاز العمل ستين يوم

ومن نفس الموقع بإمكانك حساب قيمة الدعم المقدم من حاسبة قيمة الدعم.

التسجيل في برنامج دعم المواشي 1443

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة

النقر على طلب الخدمة

ثم النقر على مستخدم جديد

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واختيار قطاع الأفراد

الموافقة على الشروط ثم النقر على التسجيل

يصلك رسالة على الجوال بها كود التفعيل اكتبها في خانة التحقق من رقم الجوال

بذلك تكون قد سجلت في برنامج دعم المواشي.

تحديث بيانات دعم المواشي 1443

بإمكانك تحديث بيانات دعم المواشي 1443 من خلال الموقع الرسمي لدعم صغار مربي الماشية ثم تسجيل جديد والبدء في ملء البيانات الشخصية واختيار برنامج دعم مربي صغار الماشية، والنقر على طلب الخدمة لتحديث بياناتك في الموقع الرسمي للخدمة.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

أن يكون من صغار مربي الماشية وألا يكون موظف بالقطاع الخاص أو العام أو سجين أو موقوف أو مقيم بمركز إيواء

ألا يقل العمر عن 21 عام وأن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية

أن يلتزم المستفيد بالشروط الصحية والفنية التي اعتمدتها الوزارة والمتعلقة بالماشية

أن يكون لديه حساب بنكي مسجل في البوابة الإلكترونية باسمه

ثم رفع الطلب على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المتعددة

الإقامة الدائمة في المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

علمًا بأن التكلفة مجانية للخدمة.

موعد صرف إعانة مربي الماشية

لا يوجد موعد محدد لصرف إعانات برنامج دعم المواشي لصغار مربي الماشية ويمكن لجميع المستفيدين من البرنامج الاستفسار عن أي معلومات عن الدعم من خلال قنوات الاتصال المتاحة كالآتي:

الاتصال على الرقم الموحد لبرنامج دعم المواشي 966114172000.

الاتصال على رقم خدمة العملاء لبرنامج دعم صغار مربي الماشية 8002470000.

تحديث بيانات البطاقة الصحية في منصة أنعام

يتم تحديث بيانات البطاقة الصحية بخطوات سهلة على النحو الآتي:

قم بالدخول لمنصة أنعام .

وسجل الدخول باسم المستخدم رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك بالنظام.

بعد الدخول انقر على طلبات العيادات.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام .

وحدث البيانات المطلوبة .

من ثم إرسال الطلب للمراجعة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول رابط تحديث الإعانات الزراعية .. برنامج دعم صغار مربي الماشية وقد استعرضنا جميع المعلومات المتعلقة بكيفية التسجيل في برنامج دعم الماشية والإعانات الزراعية عبر منصة أنعام.