طريقة التسجيل في بنك التسليف الادخاري والشروط الجديدة

طريقة التسجيل في بنك التسليف الإدخالي السعودي والشروط الجديدة قام البنك بتقديم الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت لمساعدة محدودي الدخل من المواطنين السعوديين والمقيمين، وذلك بإتاحت خدمة تسجيل الدخول الى بنك التسليف الادخاري للعملاء و التمتع بالخدمات المقدمة ،بالإضافة إلي الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالقروض المقدمة من بنك التسليف ومعرفة أهم الشروط اللازمة للتقديم من أصحاب الدخل الضعيف وهي من فئة الحرفيين وأيضا المؤسسات الصغيرة ،كما يوفر عدد وفير من الخدمات التمويلية وتتمثل في القروض للشباب المقبلين على الزواج وقروض الترميم وتمنح قروض من بنك التسليف بحد ادني 60 ألف ريال سعودي ،سوف نتناول شرح رابط الدخول إلي بنك التسليف الادخاري وأيضا الشروط الجديدة عبر سطور الأتية.

طريقة التسجيل في بنك التسليف السعودي

يتطلب من المتقدم التسجيل عبر شبكة الأنترنت خلال الموقع المتاح من بنك التسليف بالمملكة وذلك باتباع الخطوات الأتية:-

الدخول على موقع بنك التسليف الإلكتروني في السعودية.

إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم وقد تتمثل في الاسم ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ انتهائها.

ثم يقوم المستخدم بإدخال الفرع المتخصص لاستلام الطلب.

كتابة نوع القرض و إضافة كلمة المرور المسجلة عند أول دخول للموقع والنقر على موافق.

ستظهر أمامك على الشاشة صفحة جديدة بخدمة البنك.

من خلال الصفحة سوف تطلع على القروض المتاحة من بنك التسليف و تقوم بتحديد القرض المراد قراءة تفاصيله.

في النهاية تكون تمت عملية التسجيل الدخول إلى حسابي ببنك التسليف بنجاح.

ماهي شروط بنك التسليف الجديدة

بنك التسليف والادخار السعودي كان يسمى مسبقا بنك التنمية يهدف الى تقديم مشروع اجتماعي والذي تم إطلاقه منذ عدة سنوات حيث يقوم بتقديم عدة خدمات هامة لتكون يد المساعدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية هناك مجموعة من الشروط اطلقها بنك التسليف ليحصل المواطن على القروض بالفعل إليكم الشروط.

عند التقديم على طلب مشروع يجب أن يكون العميل حامل للجنسية السعودية. ألا يكون قد سبق للمتقدم التقديم في أي مشروعات تمويل اخرى. يجب ملء بيانات استمارة بنك الائتماني. ألا يقل السن عن 25 عاما على الأقل ولا يزيد عن 55 عاما. ألا يزيد قيمة التقديم على مشروع عن8.000.000 ريال سعودي. يجب أن يكون صاحب المشروع متفرغ بشكل كامل للعمل في مشروعة المتقدم عليه.

وبهذا نكون قد وفرنا لكم زوار موقع ثقفني الإخباري كيفية التسجيل في بنك التسليف وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على القرض بالفعل.