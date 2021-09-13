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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بإحسان كمستفيد 1443.. طريقة التبرع في إحسان في المقال التالي
التسجيل بإحسان كمستفيد 1443 خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين المحتاجين ولذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتعتبر منصة إحسان من المنصات المعروفة بالعمل الخيري التي يشارك فيها جميع المواطنين والمقيمين في داخل المملكة، ويمكن للمواطن والمقيم أن يقوم بالتبرع في داخل المنصة لشخص معين مسجل اسمه في المنصة، وتعتبر المنصة أحد المنصات الوطنية التي جاءت وفقا لأمر سامي للعمل لأجل استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي وتعظيم المشاريع الخيرية والخدمات التنموية عبر تقديم حلول تقنية متقدمة.
ما هي طريقة التسجيل بإحسان كمستفيد 1443
للحصول على دعم منصة إحسان يجب في البداية التسجيل في هذه المنصة، ويمكن التسجيل في البوابة بشكل سهل وبسيط وبعدها الاستفادة من الأعمال الخيرية التي تقدمها المنصة إلى المحتاجين من أبناء المملكة وللتسجيل في المنصة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة إحسان
- اضغط على تسجيل الدخول في أعلى الشاشة وبعدها ادخل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورمز التحقق واضغط على إنشاء حساب جديد
- الآن أصبح لديك حساب في المنصة ويمكنك اختيار البرنامج المراد التقديم فيه
- ونريد لفت انتباهكم إلى أن المنصة تقوم بتمكين الجهات الخيرية وتعمل على تنمية مواردها ولا تتعامل مع أفراد محتاجين بشكل مباشر إذ تقوم بإعطاء جمعية خيرية التبرعات التي تمت في المنصة وبدورها تقوم الجمعية بإعطاء الأفراد بشكل مباشر عبر الصناديق.
كيف أتبرع في إحسان للمحتاجين
يمكن التبرع في إحسان عن طريق البرامج التي أطلقتها المنصة ضمن حملتها الوطنية للعمل الخيري، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من قبل المحتاجين وللتسجيل والتبرع في هذه البرامج يجب اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى إحسان الخيرية تسجيل الدخول
- وضع رقم الهاتف وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي
- عرض المشاريع المتاحة وكتابة مبلغ التبرع أسفل المشروع
- قم الآن بالتبرع وسيتم تعبئة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية مثل اسم المستخدم ورنوع البطاقة ورقمها وتاريخ الانتهاء ورمز الأمان سي في في
- اضغط على إتمام عملية التبرع
- يمكن إهداء التبرع أيضا من خلال النقر على أريد جعل هذا التبرع هدية ، ثم قم بتحديد البيانات وأرسل الهدية للشخص المراد التبرع له.
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