شروط تملك الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الوليد بن طلال الإنساني بالمملكة

شروط تملك الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الوليد بن طلال الإنساني يقدم الأمير وليد بن طلال كثير من المساعدات، للمواطنين داخل المملكة، من ضمن الخدمات التي تقدمها مؤسسته الخيرية، وهي خدمات كثيرة منها خدمة تملك وحدات سكنية، وتذهب هذه المساعدات إلي مستحقيها بالمملكة، من خلال الموقع الإلكتروني، بشروط وضعتها المؤسسة، للاستفادة من الحصول علي الوحدة السكنية، ولا يمكن تأجير الوحدة السكنية أو بيعها، ويكون سبب تملكها من اجل سكن للأسرة، ثم لا يمكن التنازل عنها ككل أو جزء منها، وعدم استغلال الشخص المستفيد الوحدة من اجل ممارسة أشياء تنافي التعاليم الإسلامية، ولا ضد القوانين المعمول بها داخل المملكة. كيف تحصل على مساعده مالية وسكن وسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال .

شروط تملك الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الوليد بن طلال الإنساني

وللتسجيل في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة، لجميع المحتاجين للمساعدات:

الدخول للموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. ثم الضغط علي تسجيل جديد. تعبئة جميع الحقول أمامك بدقة. الاسم رباعي، البريد الإلكتروني، تأكيد البريد الإلكتروني، رقم الهوية، رقم الجوال. ثم كلمة المرور، الضغط علي تسجيل.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

الدخل الشهري لرب الأسرة لا يزيد عن 3000 ريال سعودي. ثم لا يمتلك عقارات أو وحدات سكنية. الاستفادة من المشروع مرة واحدة للمواطن. ثم لا يكون حاصلا علي قرض من البنك. الوحدات لا تباع أو تؤجر. لا يكون المتقدم خاضع لأي جمعية خيرية، في كافة مناطق المملكة. في حالة الوفاة يخضع المستفيد لشروط الإرث.

طريقة التسجيل للحصول علي الوحدة السكنية

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد الخيرية. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. سيظهر لك نموذج الطلب للحصول علي مسكن. حدد نوع الطلب ( مسكن ). ثم تعبئة الخانات الفارغة، الاسم كاملا، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، المدينة التي تسكن بها، رقم الهوية، الجنس، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، صورة ملونة من الهوية PDF . حدد وضعك السكني، إذا كنت مع الأقارب أو بالإيجار أو تملك سكنا. بيان بالمساعدات التي تلقيتها من قبل. أرفاق وثيقة التضامن الاجتماعي. تعبئة الحالة الاقتصادية ا1ا كنت موظفا أم لا، ونزع الوظيفة.

عن مؤسسة الوليد بن طلال وأهدافها

برامج متخصصة لتطوير المجتمع، وتحسين حياة الأفراد به. ثم أنها تؤمن وحدات سكنية وسيارات للمستفيدين. بلغ عدد المستفيدين من المشاريع مليون مواطن سعودي. ثم العمل علي حصر الأسر الأكثر حاجة للسكن. والهدف الأكبر أن يغطي المشروع جميع المحتاجين بالمملكة. التركيز علي المناطق الأكثر احتياجا للسكن.

شروط تملك السيارة من مؤسسة الوليد بن طلال