القسط المرن من الأهلي الجديد للسعوديين والشروط والمميزات وكيفيه الحصول عليه

القسط المرن من الأهلي من اهم التمويلات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة لجميع المواطنين السعوديين. كما تم الإعلان عن التمويل عبر صفحه البنك الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا وحديثا وعن عده عروض حديثه تم إطلاقها حديثا مثل عروض الراجحي علي التمويل الشخصي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته الجديدة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن عروض بطاقات الأهلي الائتمانية وكيفيه الحصول علي هديه تصل مليون ريال. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل الجديد ومعرفه اهم مميزاته والشروط المطلوبة أيضا. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي التمويل بالخطوات عبر المقالة الأتية.

القسط المرن من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل الجديد والذي يمكن المواطنين لأول مره من أمكانية الحصول علي اقصي مبلغ تمويل وذلك بناء علي اقصي نسبه استقطاع شهريه مسموحه. وذلك تماشيا مع جميع الالتزامات المالية ومده سدادها بتغير القسط الشهري والذي يمكن تصميمه بناء علي رغبه العميل. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن اهم المميزات الخاصة بالتمويل والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

الموافقة الفورية والسريعة من البنك.

توفير السيولة النقدية اللازمة.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

أقساط شهريه ميسره وتصل مدتها إلي 5 سنوات ومتغيره تلائم جميع التزاماتك.

تمكين العميل من السداد المبكر بناء علي رغبته في السداد.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

التامين في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وذلك بناء علي شروط وأحكام بوليسه التامين.

شروط التمويل المرن

كما تم الإعلان علي اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي التمويل بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل متاح للمواطنين السعوديين فقط.

يشمل التمويل القطاعات الحكومية والخاصة من الشركات المعتمدة والغير معتمده التي تقوم بتحويل مرتبات الموظفين.

حد ادني الراتب يكون 8000 ريال.

الحد الأدنى لخدمه العمل هلي شهر في الحكومي و 3 شهور للشركات الكبري وسنه في القطاع الخاص للشركات المعتمدة والغير معتمده.

التمويل يبدأ من 5000 ريال حتي 1500000 ريال.

عمر العميل يجب أن يكون 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه والمتقاعدين حتي 75 سنه.

كيفيه الحصول علي التمويل المرن

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه الحصول علي التمويل عن طريق زياره البنك أو التقديم الإلكتروني عبر الأتي: