الحق قبل انتهاء العرض.. كيفية تقسيط جوال آيفون 12 بدون فوائد من مكتبة جرير 1443

ساعاتٌ قليلةٌ وينتهي عرض تقسيط جوال آيفون 12 بدون فوائد من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، إذ من الممكن لأي مواطن أو مقيم الحصول على هذا الهاتف الذكي قبل انتهاء العرض في 15 سبتمبر الجاري، دون دفع ثمنه بالكامل من خلال إحدى البطاقات الائتمانية التابعة لبنوك، الأهلي أو الراجحي أو الرياض، أو ساب، أو السعودي للاستثمار، أو العربي أو الجزيرة، أو السعودي الفرنسي.

كيفية تقسيط جوال آيفون 12 بدون فوائد من مكتبة جرير

والاستفادة من عرض تقسيط جوال آيفون 12 بدون فوائد من مكتبة جرير 1443هـ، يمكن من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير. قم بشراء الجوال، وقم بالدفع عن طريق البطاقة الائتمانية للبنوك المذكورة، مع العلم أن الحد الأدنى للفاتورة لا بد أن يكون 2000 ريال سعودي. العرض ساري حتى يوم 15 سبتمبر في كافة معارض جرير المنتشرة في المملكة، أو عبر الموقع الإلكتروني. بعد اتمام عمليه الدفع بالبطاقة الائتمانية بيومين واستلام فاتورة الشراء، لا بد من الاتصال بالبنك وطلب تحويل المعاملة إلى قسط 0% لمدة 12 شهراً كما هو موضح بالجدول السابق:

شروط شراء جوال iPhone 12 بالتقسيط من جرير

أما عن شروط شراء جوال iPhone 12 بالتقسيط من جرير، فهي على النحو التالي:

للحصول على عرض التقسيط 0% (دون هامش ربح)، يجب على العميل طلب الهاتف الذي يريده على فاتورة واحدة من مكتبة جرير، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الشراء 2000 ريال سعودي.

ويجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة.

يسري هذا العرض على المشتريات من معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية.

قد يجري تطبيق شروط أخرى حسب السياسة الداخلية للبنوك المشاركة.

لا يشمل العرض بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.

لعملاء ساب والبنك الأهلي، يمكنهم تحويل معاملاتهم إلى أقساط مباشرة عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الجوال، وبالنسبة للآخرين، يجب على العميل الاتصال بالبنك بعد 48 ساعة من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة 12 شهرًا.

يسري العرض من 2 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 2021.

المستندات المطلوبة لتقسيط الجوالات من جرير 1443

وحددت شركة جرير في السعودية، عددًا من المستندات المطلوبة لشراء أي جوال بالتقسيط، وهي كالتالي: