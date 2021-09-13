يمكنك تقسيط سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل للتمويل، مع استخدام حسابك البنكي في تحويل الأقساط. وهناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تلتزم بها عزيزي القاريء. حيث يمكنك ضيفنا العزيز الاطلاع على أسطول السيارات المستعملة والمتاحة للتمويل من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوكيل عبد اللطيف جميل موتري.

ويمكن للضيف اختيار سيارته المرغوبة من خلال منافذ بيع متعددة منها :

التمويل من الأفراد مباشرة (بالمرابحة)

التمويل من الشركات والمعارض للسيارات المستعملة (الشركاء المعتمدون)

فروع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل:

فرع تمويل مستعمل جدة ـ طريق المدينة المنورة. (موقع الفرع)

فرع تمويل مستعمل الرياض ـ العليا. (موقع الفرع)

فرع تمويل مستعمل الدمام ـ شارع الملك سعود. (موقع الفرع)

المميزات الخاصة بشراء سيارة مستعملة بالتأجير التمويلي من عبد اللطيف جميل

أولًا بدون كفيل. بدون دفعة أولى. يوجد تأمين شامل على السيارة. ضمان 3 سنوات.

أسعار السيارات المستعملة المدعومة من عبد اللطيف جميل

تويوتا فورتشنر 2016 أوتوماتيك قطعت 189,999-180,000 كم سعر الكاش 76,000 ريال.

تويوتا كامري 2019 39,999-30,000 كم أوتوماتيك سعر الكاش 60,000 ريال.

تويوتا هايلكس 2018 59,999-50,000 كم عادي سعر الكاش 86,000 ريال

تويوتا لاندكروزر صالون 2014 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش

120,000 ريال.

120,000 ريال. تويوتا كامري 2016 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش 54,000 ريال.

تويوتا يارس 2021 9,999-501 كم سعر الكاش 53,500 ريال.

تويوتا انوفا 2016 أوتوماتيك +200,000 كيلو سعر الكاش 38,500 ريال.

تويوتا أفالون 2015 Limited أوتوماتيك 49,999-40,000 كم سعر الكاش 79,925 ريال.

تويوتا برادو 2016 أوتوماتيك 89,999-80,000 كم سعر الكاش 115,000 ريال.

تويوتا انوفا 2018 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش 55,000 ريال.

تويوتا يارس 2013 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش 16,000 ريال.

تويوتا فورتشنر 2011 أوتوماتيك 189,999-180,000 كم سعر الكاش 40,000 ريال.

عروض اسعار تقسيط سيارات مستعملة عبداللطيف جميل

تويوتا أفالون 2014 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش 59,999 ريال.

تويوتا يارس 2015 أوتوماتيك +200,000 كم سعر الكاش 25,000 ريال.

تويوتا كامري جراندي فل 2021 أوتوماتيك 19,999-10,000 كم. سعر الكاش 135,000 ريال.

تويوتا 86 2013 عادي 79,999-70,000 كم سعر الكاش 48,000 ريال.

تأجير السيارات بتحويل الراتب: 0 دفعة أولى% أي لن تدفع مقدم وهذا شيءٌ مريح عند شراء السيارة، وهذا إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي أربعين في المائة من صافي الدخل الشهري. ويتم تطبيق نسبة رسوم إدارية1%، وستدفع قسط شهري منخفض، أما عن نسبة الدفعة الأخيرة فتصل حتى 40%، والمدة التقسيطية 60 شهر أي خمس سنوات، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.79%. والأسعار قابلة للتغيير في حالة وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

العروض الخاصة بتقسيط تويوتا بنظام دون تحويل الراتب على بنك الراجحي

أما في نظام تقسيط سيارات تويوتا ولكزس من عبد اللطيف جميل بالاشتراك مع بنك الراجحي بخصوص تأجير السيارات بدون تحويل الراتب فعليك أن تسدد خمسة بالمائة دفعة أولى تبدأ من، وستدفع رسوم ادارية 1% وكذلك بالنسبة لـ القسط فسيكون شهري منخفض، وليس بالكبير، وستسدد الدفعة الأخيرة حتى35 % أما بالنسبة لمدة التقسيط فستصل لـ المدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من9.63%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 7.79% 1,075 ريال 30,000 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 9.63% 1,126 ريال 26,250 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 7.77% 1,289 ريال 36,000 ريال

كيفية التقديم

تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض تويوتا لكزس.

الاتصال على الرقم 8001241222.