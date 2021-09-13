نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومحتاج.. شرح كيفية تسجيل دخول منصة احسان الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة احسان ، تلك المنصة التي احتلت التريند في الفترة الأخيرة لما تقدمه من خدمات خيرية وتنموية عديدة في المملكة العربية السعودية. وتم إطلاق منصة احسان الخيرية بعد صدور الأمر السامي رقم 48019، تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وبعض من الجهات الرسمية،وهناك الكثير يبحث عن رابط التسجيل في منصة احسان كمستفيد أو تسجيل منصة احسان لتسديد الديون أو تسجيل محتاج في منصة احسان الخيرية، ونحن من خلال موقعنا سنرفق لكم الرابط الخاص بالتسجيل في منصة احسان والطريقة الصحيحة لإتمام عملية التسجيل.

التسجيل في منصة احسان

ويطرح العديد بعض التساؤلات منذ انطلاقة المنصة والتي من أهمها كيف أسجل في منصة احسان كمستفيد، تلك المنصة التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين في المملكة السعودية لسد احتياجاتهم الضرورية من أجل ضمان حياة كريمة لهم والقدرة على سداد ما يلزم من مأكل وملبس ومشرب، وتعد تلك الخدمة شبيهه للمساعدات المقطوعة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

وتوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام عملية التسجيل في منصة احسان كمستفيد، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع منصة احسان الإلكترونية، والتي تتمثل في التالي: شروط التسجيل في منصة احسان.

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي.

يُشترط التواصل مباشرة مع المنصة

يُشترط امتلاك المتقدم عنوان بريد إلكتروني

امتلاك رقم جوال سعودي

كيفية التسجيل في منصة احسان

من خلال الفيديو التالي يُمكنكم الإطلاع على كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية، التي توفر لجميع المواطنين التسجيل للاستفادة من التبرعات، أو تقديم التبرعات الخيرية.

خطوات التسجيل في منصة احسان

نستعرض عليكم الآن عدد من الخطوات من أجل التسجيل في منصة احسان كمستفيد، والتي تتمثل في ثمانية خطوات يجب اتباعها من أجل إتمام عملية تسجيل دخول منصة إحسان وانشاء حساب جديد.

الدخول عبر رابط منصة الإحسان

اختيار أيقونة تسجيل – ثم أيقونة إنشاء حساب

كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (البريد الإلكتروني والاسم ورقم الجوال)

كتابة رمز التحقق

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم رابط التسجيل في منصة احسان كمستفيد أو تسجيل دخول منصة احسان وإنشاء حساب جديد، من أجل تقديم التبرعات، وسنواصل تقديم المزيد فيما يخص المنصات الإلكترونية التي يتم إطلاقها مجدداً.