نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول مدرستي schools.madrasati.sa شرح خطوات ورابط تسجيل مدرستي التعلمية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول مدرستي ورابط التسجيل ،والخطوات اللازمة للوصول إلى المنصة التعليمية يبحث عنها المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية من طلاب، ومعلمين وأولياء الأمور حيث تعد المنصة منصة مدرستي من أهم المنصات التي أطلقتها المملكة في ظل الوقاية من جائحة كرونا (كوفيد19) بهدف أستمرار العملية التعليمية والتسهيل على المواطنين لمنع تكدس الفصول بتوفير المدارس والفصول الإفتراضية، ومن خلال هذه الخدمة الإلكترونية استطاعت وزارة التعليم السعودية مواكبة التطور الرقمي وتوفير أحدث الوسائل التعليمية طبقاً ل تحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية .

تسجيل دخول مدرستي منصتي

استعدت وزارة التعليم السعودي لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443 ووضعت خطة الاستعداد لعودة المدارس بشروط وإجراءات أحترازية وقد أعلن وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي الأيام الماضية ، عن عودة الدراسة حضوريا في في التعليم المتوسط والثانوي والجامعات والمعاهد والتدريب التقني ولكن بشروط وهي تلقي جرعتي اللقاح للوقاية من فيروس كرونا كما يسري هذا الشرط على جميع العاملين بقطاع التعليم.

أوضح الوزير السعودي أن الوزارة قامت بفتح التسجيل على منصة مدرستي حتى يستفيد الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ونجاح العملية التعليمية واستمرارها حيث قررت الوزارة بدأ الدراسة عبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح.

موعد فتح منصة مدرستي التعليمية لعام1443

أعلن وزير التعليم السعودي أن الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح فسوف يتم رفع الدروس اليومية لهم من خلال المعلمين على منصة مدرستي حرصاً على سلامتهم واستكمال الرحلة التعليمية وإتاحة البدائل التعليمية عبر منصة مدرستي التعليمية وسوف تبدأ من الساعة 3.30 وحتى السابعة مساءً وقال أن لا فرق أو استثناء بين مدارس الحكومة والخاصة والأجنبية من حيث الحضور للطلاب في مختلف مراحل التعليم حسب الخطة .

رابط تسجيل دخول مدرستي للطلاب

تسجيل الدخول إلى موقع منصة مدرستي

تدوين بيانات تسجيل الطالب (الاسم والرقم السري).

تسجيل مدرستي مايكروسوفت Microsoft