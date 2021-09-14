نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التيسير | 100 ألف ريال نقداً دون الحاجة لكفيل ولا تحويل للراتب في المقال التالي
100 ألف ريال نقداً الآن بالمملكة دون الحاجة لموافقة الكفيل وأيضاً دون تحويل للراتب لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة فشركة التيسير هى إحدى الشركات الرائدة في المجال المالي والتى توفر قروض شخصي نقداً ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي وأيضاً بأقل مستندات يمكن الحصول على تمويل شركة التيسير بالسعودية وهو ما سوف نتعرف عليه عن طريق مقال اليوم.
100 ريال نقداً دون الحاجة لكفيل لدى شركة التيسير
تتيح شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي سريع وكذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب ويتميز بالمزايا التالية
- يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.
- كذلك يتميز قرض التيسير بأن العميل يستطيع الحصول على تمويل ربما يصل قيمة حتى 100 ألف ريال سعودي.
- القرض الشخصي النقدي من التيسير يتميز بأنه يوفر للعميل فترة سداد للتمويل تصل حتى 60 شهر.
- كذلك متوفر تمويل التيسير بإيداع فوري لمبلغ التمويل.
- كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على التسوية المبكرة في أى وقت.
- التمويل الشخصي لدى شركة التيسير يتميز كذلك بهامش ربح تنافسي.
شروط تمويل شركة التيسير النقدي بالسعودية
توفر شركة التيسير للتمويل القرض الشخصي السريع وأيضاً الذى يتميز بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل وبأبسط الشروط يحصل العميل على مبلغ التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- لايستطيع الغير سعودي طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عام وقت طلب الحصول على تمويل التيسير.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير
يمكن الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالسعودية بأقل عدد من المستندات والتى تتمثل في الآتي
- تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب معتمد من الغرفة التجارية للقطاع الخاص بالمملكة.
- كذلك تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر الأخيرة.
- لابد أيضاً من تقديم العنوان الوطني بالمملكة.
- كذلك التأمينات الإجتماعية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التيسير | 100 ألف ريال نقداً دون الحاجة لكفيل ولا تحويل للراتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.