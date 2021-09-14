التيسير | 100 ألف ريال نقداً دون الحاجة لكفيل ولا تحويل للراتب

100 ألف ريال نقداً الآن بالمملكة دون الحاجة لموافقة الكفيل وأيضاً دون تحويل للراتب لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة فشركة التيسير هى إحدى الشركات الرائدة في المجال المالي والتى توفر قروض شخصي نقداً ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي وأيضاً بأقل مستندات يمكن الحصول على تمويل شركة التيسير بالسعودية وهو ما سوف نتعرف عليه عن طريق مقال اليوم.

100 ريال نقداً دون الحاجة لكفيل لدى شركة التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي سريع وكذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب ويتميز بالمزايا التالية

يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.

كذلك يتميز قرض التيسير بأن العميل يستطيع الحصول على تمويل ربما يصل قيمة حتى 100 ألف ريال سعودي.

القرض الشخصي النقدي من التيسير يتميز بأنه يوفر للعميل فترة سداد للتمويل تصل حتى 60 شهر.

كذلك متوفر تمويل التيسير بإيداع فوري لمبلغ التمويل.

كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على التسوية المبكرة في أى وقت.

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير يتميز كذلك بهامش ربح تنافسي.

شروط تمويل شركة التيسير النقدي بالسعودية

توفر شركة التيسير للتمويل القرض الشخصي السريع وأيضاً الذى يتميز بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل وبأبسط الشروط يحصل العميل على مبلغ التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لايستطيع الغير سعودي طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل. كذلك يشترط أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. لابد أيضاً أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عام وقت طلب الحصول على تمويل التيسير. يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير

يمكن الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالسعودية بأقل عدد من المستندات والتى تتمثل في الآتي