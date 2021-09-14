تعليمات جديدة للقدوم للمملكة للمقيمين والزائرين والسماح بدخول المرافقين مع المحصنين

تعليمات جديدة للقدوم للمملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها. حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تعليمات جديدة لجميع شركات الطيران. بتحديث إجراءات وآلية دخول القادمين إلى المملكة من المقيمين والزائرين من الدول المسموح الدخول منها وأيضا تقليص مدة الحجر المؤسسي.

تعليمات جديدة للقدوم للمملكة

فقد صدر بيان اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 من الهيئة. وقد ذكر فيه:

أولا أن القادم غير المحصن وأيضا الحاصل علي جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة عليه أن يقدم فحص pcr سلبي وذلك خلال 72 ساعة كحد أقصى قبل المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. وبالطبع سوف تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام. وبعد ذلك يتم عمل فحص كورونا خلال ال 24 ساعة الأولي للوصول. وإعادة الفحص مرة أخرى في اليوم الخامس بعد الوصول. وقد شددت المملكة على أهمية الالتزام بمواعيد فحص كورونا وهذا بناء على ما سيظهر في تطبيق توكلنا الخاص بكل مواطن. وبالتالي تنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص. ثانيا القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وأيضا غير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية ولكنها غير معتمدة بالمملكة السعودية. فتطبق عليه نفس التعليمات السابقة من تقديم فحص pcr سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة وأيضا تنفيذ الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 ايام. وعمل فحص كورونا عند الوصول ومرة أخرى في اليوم الخامس بعد الوصول. ثالثا يجب على كل القادمين التسجيل في منصة قدوم وذلك قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية. رابعا على المقيم أن يستكمل جرعات اللقاح التي تتوفر في المملكة وذلك بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي.

السماح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم

أولا يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على غير المحصن من المرافقين والذي هو دون عمر الثامنة عشرة عاما.

ثانيا إجراء فحص الكورونا لمن هم فوق ال 8 أعوام في اليوم الخامس من الوصول.

ثالثا تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على غير المحصن من المرافقين الذي قد أتم ال 18 عاما فما فوق.

رابعا يجب الالتزام بتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

وسيتم العمل بذلك من يوم الخميس الموافق 16/2/1443 هجريا والموافق 23/9/2021 ميلاديا من الساعة 12 ظهرا. وأخيرا على من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة العالمية وغير المعتمدة في المملكة السعودية وهم (ساينوفارم وساينوفاك). يجب عليه أن يحصل بعد الوصول على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوفرة في المملكة. وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن التعليمات تمنع دخول جميع الأماكن والمنشآت الحكومية والخاصة أيضا وتمنع استخدام وسائل النقل العام إلا بعد استكمال التحصين بإحدى لقاحات فيروس كورونا المتاحة والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية.