تمويلك بدون كلفة أجل بالتقسيط الميسر بأقل راتب وأسهل الشروط

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تمويلك بدون كلفة أجل بالتقسيط الميسر ، أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك سامبا للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية بجنسيات مختلفة ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية تناسب احتياجات العملاء بشروط ميسرة وغير معقدة ، كما يمكن لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة داخل المملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري ، كما يوفر بنك سامبا العديد من الإمتيازات للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من المنتجات التمويلية المتاحة لدى البنك لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية. أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا للعملاء في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك سامبا في المملكة العربية السعودية. يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي. يتميز تمويل بنك سامبا أنه بدون كلفة أجل. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 9 أشهر ، وذلك من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. المواطن المقيم داخل المملكة العربية السعودية بجنسيات مختلفة يمكنه الاستفادة من هذا المنتج. يمكن لطالب التمويل الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا ، وذلك بعد سداد مايقرب من 20% من التمويل الأساسي. أتاح بنك سامبا للعملاء فرصة الاستفادة من بطاقات سامبا الائتمانية مجاناً حتى نهاية مدة التمويل. الشروط العامة للاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل المواطن السعودي يمكنه الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل.

المواطن المقيم يمكنه الاستفادة من هذا المنتج أيضاً ، بشرط وجود مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 5000 ريال سعودي.

عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا .

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل ، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو شهر واحد. الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل بنك سامبا في المملكة العربية السعودية تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي.

صورة بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي ، أو صورة الإقامة لطالب التمويل غير السعودي ، ويشترط أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل ، والذي يجب أن يحتوى على الراتب الاساسي والمسمي الوظيفي والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

تقديم خطاب تحويل الراتب مصدق من جهة العمل.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط تقديم عنوان البلد الأصل. الوسوم عمر شويل - جدة تمويلك بدون كلفة أجل بالتقسيط الميسر بأقل راتب وأسهل الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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