رابط جدارة تسجيل الدخول 1443 المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة رابط جدارة تسجيل الدخول حيث قامت وزارة الخدمة المدنية بإتاحة منصة جدارة لخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول على عمل حيث أن منصة جدارة يتم بواسطتها توفير البعض من الوظائف الشاغرة وهذه المنصة أيضاً تعتبر من رؤية المملكة ولأهمية منصة جدارة بالنسبة للمواطنين السعوديين فسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بعرض كافة المعلومات التي يحتاج إليها المواطن السعودي عن منصبة جدارة.

طريقة التسجيل في منصة جدارة

تعتبر منصة جدارة من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني التي توجد في المملكة العربية السعودية وحتى يستطيع المواطن السعودي التسجيل في منصة جدارة فذلك يتم بكل سهولة ويسر فقط عليه إتباع الخطوات الآتية حتى يتمكن من التسجيل في المنصة:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجدارة.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ثم بعد ذلك يتم تدوين البيانات المطلوبة وهي مثل ( تاريخ الميلاد الهجري ، رقم الهوية الوطنية).

تدوين الرمز المكون من ستة أرقام في المكان المحدد له.

الضغط على زر إستمرار.

بعدها يقوم المواطن بالإنتظار حتى يتم التأكد من صحة المعلومات التي تم تدوينها وعرض البيانات الشخصية.

القيام بتقديم بيان بالحالة الصحية وذلك إذا كان يوجد إعاقة فيجب توضيح نوع هذه الإعاقة.

يقوم المواطن بتدوين بيانات الاتصال الخاصة به حتى يتم التواصل معه والتحقق من صحة البيانات التي قام المواطن بتدوينها.

رابط جدارة تسجيل الدخول 1443

إن نظام جداره باعتباره نظام الكتروني رقمي سعودي خاص باختيار الموظفين أصحاب المهارة والخبرة والأجدر بشغل الوظائف؛ خصوصًا الوظائف التعليمية ، تم إطلاق رابط الكتروني وموقع ويب خاص بنظام جدارة يمكن الدخول إليه من اجل التسجيل والبدء في التقديم على الوظائف به وهو رابط تسجيل دخول نظام جدارة الرسمي

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع خلال جدارة

تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الرغبة في التقديم لأحد وظائف وزارة الدفاع خلال جدارة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يتم أولا عمل معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك يكون للمؤهلات التي تأتي من خارج المملكة.

التأكد من صحة البيانات التي تم تدوينها حتى لا يتعرض المتقدم لاستبعاد طلبه.

يجب أن يتم الإنتهاء من فترة الإمتياز المحددة.

يجب أن يكون المتقدم على الوظائف من خريجي الجامعات العلمية والطبية وذلك يكون تبع التخصصات التي تعرضها منصة جدارة.

لابد من أن يجتاز المتقدم المقابلة بنجاح حيث أنه بعد ذلك يتم دعوة المتقدمين الناجحين بأعلى الدرجات.

يتم التفاضل بين الدرجات العلمية والقيام بترشيح أصحاب الدرجات العلمية ثم الانتظام وبعد ذلك الانتساب.

بعد القيام بإجتياز المقابلة الشخصية والتقييم وإنهاء جميع البيانات المتعلقة بالتوظيف وأيضاً بعد التأكد من المعلومات والبيانات التي تم تدوينها سوف يتم القيام بالترشح النهائي.

طريقة التعديل على طلب التقديم لوظائف جدارة

من الممكن أن يقوم المواطن بعد التقديم لوظائف نظام جدارة القيام بعمل تعديل على الطلب الذي تم تقدمه وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة جدارة الرئيسية.

إدخال كلمة المرور ورقم السجل المدني.

القيام تدوين البيانات المعلومات المطلوبة في المكان المخصص لها.

بعد ذلك سوف يتم التحويل إلى صفحة طلب التقديم وبعدها يتم القيام بتعديل البيانات المحتاج إلى تعديلها.

النقر على أيقونة حفظ البيانات وذلك حتى لا يتم فقد تعديل البيانات التى تم تدوينها من قبل.

ما هي مزايا منصة جدارة للتوظيف؟

تعتبر منصة جدارة للتوظيف من المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على مساعدة المواطن السعودي الذي يريد الحصول على وظيفة وتتميز منصة جدارة بالآتي:

تعمل منصة جدارة على توفير وظائف للمواطنين السعوديين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تعمل أيضاً منصة جدارة على مراجعة أوراق المواطنين المتقدمين.

تعمل على مساعدة المواطنين في الحصول على وظائف دون توصية أو وسائط.

يحصل المواطن من خلال منصة جدارة على وظائف تناسب مؤهلاتهم.

تعمل منصة جدارة على مدار أربعة وعشرين ساعة.

تعمل منصة جدارة على مساعدة المواطنين في التقدم للوظائف وذلك حتى يتحسن مستوى المعيشة وأيضاً حتى يتم تحقيق الإنتاجية.

تساعد منصة جدارة في القضاء على البطالة.

تقوم منصة جدارة بمساعدة المواطن على التقديم للوظائف الخالية إلكترونياً وذلك لتوفير الجهد والوقت.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا من خلاله رابط جدارة تسجيل الدخول وتوضيح طريقة تسجيل الدخول على منصة جدارة وأيضاً تعرفنا على شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع خلال جدارة وقمنا بذكر طريقة التعديل على طلب التقديم لوظائف جدارة وتعرفنا على مزايا منصة جدارة للتوظيف.