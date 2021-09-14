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عمر شويل - جدة يهتم الطلاب الجامعيين بمعرفة طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 في المملكة العربية السعودية ومواعيدها، حيث يعد اختبار القدرات المعرفية واحد من أهم الشروط الواجب توافرها أثناء التقديم على وظائف في وزارة الخدمة المدنية، لذا يحرصوا على أداء هذا الاختبار لسهولة الالتحاق بإحدى الوظائف، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية وأهميته وشروط التسجيل به.

ما هو اختبار القدرة المعرفية؟

صمم المركز الوطني للقياس (قياس) التاتبع إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرة المعرفية كأحد المعاييرالتي تشترطها وزترة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في المفاضلات الوظيفية.

يستثنى من هذا الوظائف الصحية والتعليمية حيث يتم اختبار المعلمينعن طريق التسجيل في اختبار كفايات.

لكل إنسان قدرات عرفية تعتبر وسيلة مساعدة للتعليم والعمل لحل المشكلات وتقييم الموقف والتعامل الأمثل معها.

وتستند قياس في اختبار القدرة المعرفية إلى طريقة علمية لقياس القدرات المعرفية العامة بالمتقدم وهي أربع مهارات رئيسة وهي:

القدرات اللفظية. التفكير الكمي (الرياضيات). القدرات المنطقية. القدرة المكانية.

لذا لابد من الطلاب الجامعيين معرفة طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية العامة لأداء الامتحان قبل التقدم على الوظيفة التي يستهدفونها.

أهمية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

بعد أن تعرفت على ما هو اختبار القدرة المعرفية العامة، وكنت تتساءل ما هي أهمية هذا الاختبار، ففيما يلي سوف نعرض لك أهمية هذا الاختبار:

يساعد اختبار القدرات المعرفية على تزويد الفرد بالكثير من المهارات العقلية التي تساعده في أمور حياته.

يعمل على تطوير قدرة الفرد في مواجهة المشاكل وإيجاد حلول لها.

التحكم في المواقف المختلفة.

معرفة قدرة الفرد على إتمام المهام المطلوبة منه في عمله.

شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

قبل أن تسرع للتسجيل في أداء الاختبار، قم بالاطلاع أولاً على الشروط الخاصة بالأداء، والتي تتمثل فيما يلي:

أن تتوافر فيك الشروط العامة للالتحاق بإحدى الوظائف المدنية.

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

حصول المتقدم على مؤهل ماجستير أو بكالوريوس.

أن يكون المتقدم إلى الاختبارات مقيم بأراضي المملكة.

تسديد الرسوم المخصصة لأداء الاختبار.

يجب أن يتم أداء اختبار القدرات المعرفية في المواعيد المعلن عنها من قبل المركز الوطني للقياس.

هذه هي شروط قبول طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية من قياس

أعلن المركز الوطني للقياس(قياس) والمسؤول عن أداء اختبار القدرة المعرفية العامة عن المواعيد المحددة للتسجيل في أداء الاختبار، وفيما يلي سوف نقوم بعرض كافة المواعيد:

التسجيلالمبكر: يتم التسجيل بدءاً من يوم الإثنين الموافق 13 من شهر سبتمبر لعام 2021، المقابل ليوم 6 من شهر صفر الهجري لعام 1443. تسجيل المتأخر: أما في حالة لم تتمكن من التسجيل بأداء الاختبار في الموعد المحدد، فقد تم تخصيص يوم آخر للتسجيل في اختبار القدرات المعرفية، وهو يكون يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 المقابل ليوم 22 من شهر جماد الأولى.

علماً بأن اختبار القدرات المعرفية سيبدأ من يوم 22 يناير لعام 2022 المقابل ليوم 19 جماد الآخر 1443.

وسيتم الانتهاء من أداء الاختبارات في أيام 25 يناير 2022 المقابل يوم 22 جماد الآخر 1443.

طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443

الآن بدأ الطلاب بالبحث عن طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443، وفيما يلي سوف نقوم بذكر كافة خطوات عملية تسجيل الاختبارات:

قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز الوطني للقياس.

قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

أدخل الرقم السري.

ثم حدد “تسجيل الدخول”.

من القائمة الرئيسية قم بتحديد “الاختيارات المتاحة للتسجيل”.

ثم حدد “اختبار القدرة المعرفية”.

اختر طريقة أداء الاختبار إن كانت ورقي أو محوسب.

ثم انقر على كلمة “تسجيل”.

قم بقراءة الشروط والأحكام وبعد الموافقة عليها، قم بالنقر على كلمة “التالي”.

حدد خيار “مشاركة الموقع” حتى يتم تحديد أقرب مركز لك لأداء الاختبار.

حدد المركز.

اختر اليوم الذي يناسبك لأداء الاختبار.

تأكد من بياناتك مرة أخرى.

ثم قم بتقديم الطلب.

الآن قم بتسديد الرسوم الخاصة بأداء الاختبار.

أكد على حجز أداء الاختبار.

بهذا قد قمت بعملية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية العامة، ما عليك إلا الذهاب في اليوم المحدد للاختبار ويمكنك متابعة نتائج الاختبارت.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية من خلال موقع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية.