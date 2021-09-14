نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة.. تحميل مباشر وسريع

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عمر شويل - جدة نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة تهم شريحة كبيرة من الطلاب في المملكة العربية السعودية، راغبين الحصول على مواعيد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة وهى اختبارات اطلقتها وزارة التعليم السعودية لقياس قدراتهم واستيعابهم على التحصيل الدراسي، ويكون تسجيل الاختبارات المركزية على منصة مدرستي فهى من أبرز المنصات التعليمية التى أثبتت كفاءة ونجاح في أزمة كورونا وساعدت الطلاب على انجاز السنة الدراسية بدو عراقيل، لذلك تمثل نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة خطوة أساسية لجميع الطلاب والطالبات في تلك المرحلة الدراسية من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة

تساعد نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة على قياس مستوى الطلاب وتعزيز قدراتهم وتقوية مهاراتهم، وتضم نماذج الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة مادة اللغة العربية والرياضية ومادة العلوم وكذلك مادة اللغة الإنجليزية، ويمكن مطالعتها من خلال الروابط الآتي:

نماذج الاختبارات المركزية مادة اللغة

نماذج الاختبارات المركزية مادة الرياضيات

نماذج الاختبارات المركزية مادة العلوم

موعد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة

حددت وزارة التعليم السعودية موعد الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة على منصة مدرستى التعليمية لتكون متاحة في الجدول التالي:

الصف الدراسي اليوم موعد إجراء الإختبار المركزي بالهجري موعد اجراء الاختبار المركزي بالميلادي

الصف الأول والثاني متوسط الأحد 5 صفر 1443 12 سبتمبر 2021

الصف الأول والثاني متوسط الأثنين 6 صفر 1443 13 سبتمبر 2021

الصف الثالث متوسط وأول ثانوي الثلاثاء 7 صفر 1443 14 سبتمبر 2021

الصف الثالث متوسط وأول ثانوي الأربعاء 8 صفر 1443 15 سبتمبر 2021

تسجيل الاختبارات المركزية على منصة مدرستي

جاءت طريقة تسجيل الاختبارات المركزية على منصة مدرستي لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث المتوسط لقياس قدراتهم على إمكانية التحصيل الدراسي والمهارات من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية أضف اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل دخول. اختر الاختبارات. اختر اختبارات مركزية. سجل الدول بحساب مايكروسوفت. يفتح الموقع لوحة الاختبارات. النقر على مربع إجراء الاختبار. مطالعة إرشادات الاختبارات. اضغط على الأصفر لبدء الاختبار في النهاية النقر على إنهاء الاختبار.

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