تمويلات سريعة قصيرة الأجل من البنك الأهلي التجاري للمواطن والمقيم، حيث يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل بنكي يمكن الحصول عليه، فما يهم المواطنين هو الحصول علي تمويل شخصي بمبلغ مميز ومن خلال إجراءات سريعة، وهو ما يتوفر من البنك الأهلي التجاري الذي يمنح المواطنين تمويل شخصي بدون كفيل وبفترات سداد تناسب جميع العملاء، ومن خلال تمويل البنك الأهلي يمكن الحصول علي التمويل لمدة قصيرة الأجل تصل الي 9 شهور، ويتم صرف جميع القروض الشخصية لجميع المواطنين سواء كانوا عملاء سعوديين أو عملاء وافدين يعملون داخل المملكة، وسوف نوضح لكم خطوات الحصول علي تمويلات سريعة قصيرة الأجل من البنك الأهلي التجاري.

آليات الحصول علي تمويل شخصي سريع من البنك الأهلي

يصرف البنك الأهلي التجاري جميع التمويلات الشخصية الخاصة به من خلال توفر بعض الآليات والشروط التي يجب تواجدها في جميع العملاء حتي يتم الموافقة علي طلب التمويل المقدم الي البنك، ومن هذه الشروط:

الحد الأدنى لراتب المواطن والعميل السعودي هو 3000 ريال.

الراتب الشهري للعميل الوافد يجب ألا يقل عن 4000 ريال.

شهر واحد هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل السعودي.

عام كامل هي الحد الأدنى لفترة العمل للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانوا عملاء سعوديين أو وافدين.

يجب ألا يقل عن 18 سنة للعملاء السعوديين، ولا يقل العمر عن 22 سنة للوافدين.

الحد الأدنى لطلب التمويل هو 5000 ريال وأقصي تمويل يمكن التقديم هو مبلغ 1.500.000 ريال.

ماذا يميز التمويل الشخصي من البنك الأهلي؟

يتميز التمويل الشخصي بعدد من المميزات التي تختلف عن أي بنك أخر، مما يجعل نسبة الإقبال علي هذا التمويل من جانب الكثير من العملاء، ومن أبرز المزايا ما يلي: